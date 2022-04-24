昇柏山、縉庭山等17個屋苑污水檢測呈陽性　政府派16萬份快測包

第五波疫情持續，政府今日（24日）因應東區、荃灣區及沙田區屋苑的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，向有關的居民、屋苑居民、清潔工及物業管理員派發合共約16萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以識別感染者。



環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。涉事大廈包括：

東區 — 杏翠苑、翠樂邨及翠灣邨

荃灣區 — 梨木樹邨、梨木樹（一）邨、梨木樹（二）邨、大白田村、中葵涌村、二陂圳新村、古坑村、油麻磡村、海壩新村第二段、石圍角新村、縉庭山、昇柏山及上葵涌村

沙田區 — 博康邨

政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄；進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

快測結果首次取得陽性結果人士，士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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