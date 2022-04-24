精神健康｜第五波疫情期間平台使用者增66%　近半中度至嚴重焦慮

新冠肺炎疫情下港人情緒受到困擾，有社福機構、精神健康自助平台與大學合作進行研究，發現自第五波疫情爆發以來，線上精神健康服務使用者增加六成，其中有47%使用者呈中度至非常嚴重焦慮，而尋求線上心理輔導的人數亦增加近兩倍，呼籲市民關注精神及情緒健康，善用線上平台，並呼籲政府增撥資源，協助發展線上精神健康服務，將精神健康納入新冠防疫及康復方案。



有曾受精緒病困擾的過來人現身說法，指疫情期間自己需要留家照顧年長母親不能外出，加上擔心自己年老沒人照顧等，致抑鬱復發，使用線上精神健康服務後，覺得即使在疫情下，自己仍備受關注，經過溝通排解壓力後，對生活重新感到有期望。



調查發現，疫情下線上精神健康服務使用者增加六成。（資料圖片）

網上平台今年首三個月有近7,000使用者

由浸信會愛羣社會服務處、中國銀行（香港）資助的「Re:Fresh線上精神健康自助平台」、香港教育大學合作，進行「疫情下社區人士精神健康狀況及線上支援成效研究」，透過平台成功蒐集及分析數據，並成功收集3,749位平台使用者的網上問卷。研究發現，今年一月第五波疫情掀起了市民對線上支援服務的需求，平台今年首三個月的使用者有6,919人，較去年9至12月累計的3,727人，增加超過66%。

陳家承指平台使用者約47%出現中度至非常嚴重的焦慮徵狀。（網上記者會截圖）

專家：平台使用者每兩人就有一個出現疑似焦慮徵狀

香港教育大學心理學系系主任陳家承指出，平台使用者約47%出現中度至非常嚴重的焦慮徵狀，即每兩人就有一個人有疑似焦慮；36%使用者出現中度至非常嚴重的抑鬱徵狀，及38%使用者呈中度至非常嚴重的壓力徵狀。換言之，至少三成人的精神健康狀況達臨床關注水平，當中以18至30歲屬高危群組，情況堪憂。

平台使用者梁女士：抑鬱復發出現失眠、不想進食等症狀

平台使用者、71歲退休公務員梁女士分享指，由於疫情下長者中心關閉，自己需要留家照顧年長母親不能外出，「相見好，同住難」，因而增加磨擦，亦擔心自己年老沒人照顧等，壓力下致抑鬱復發，出現失眠、不想進食，覺得沒有希望及很頹廢等症狀，其後透過Facebook認識平台及申請心理輔導服務，覺得即使在疫情下，自己仍備受關注，並學習如何疏導情緒等，目前已經康復。

梁女士（右）分享抑鬱復發後經平台救助的經歷。（網上記者會截圖）

鼓勵情緒病患放膽求助：生命不是偶然

她認為網上輔導能節省時間，「唔洗搭車，快、靚、正」，惟指出實體輔導的連結較大，若嚴重個案以實體輔導更好，但兩者可互相配合，「最好兩樣都有」。她又指，每個人多或少都有抑鬱，可能自己未知，或者無勇氣求助，但生命不是偶然，即使有軟弱、迷失的時刻，都不用害怕、收埋自己，放膽求助。

團體建議，期望當局能增撥資源協助本地機構發展線上精神健康服務，以提升機構服務的質素及效率，為公眾提供更全面的支援；亦希望政府將精神健康納入新冠防疫策略及康復方案，並主動評估和及早識別有需要人士，預防問題惡化。