三區污水陽性獲派24萬個快測包　涉何文田天鑄及美孚新邨等30屋苑

政府今日（25日）表示，九龍城區、深水埗區、西貢區部份區域污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，故將向有關地點派發快速抗原測試包，供他們自行檢測。相關屋苑集中在何文田、土瓜灣、美孚及將軍澳，包括天鑄、啟德1號、天寰、美孚新邨等。



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環境保護署、渠務署連同香港大學跨學科團隊，近日發現多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

政府表示，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物業管理員工，派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

最新涉及屋苑如下：



九龍城區 — 天鑄、欣圖軒、御龍居、賀龍居、嘉輝臺、永安臺、金百利大廈、欣榮花園、帝庭豪園、海悅豪庭、傲雲峰、嘉景花園、天寰、啟德1號（I）、啟德1號（II）、煥然壹居、嘉匯、龍譽、啟朗苑及德朗邨



深水埗區 — 美孚新邨第一、二及七期



西貢區 — 坑口村、東港城、樂頤居、和明苑、明德邨、煜明苑及顯明苑



政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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