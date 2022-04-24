四代同堂一家六口劏房染疫太嫲亦中招　團體：僅一成劏房戶獲物資

本港在今年初爆發第五波疫情，有專家更推斷逾半港人已染疫。而不少劏房戶在疫境中的生活更是「水深火熱」，有劏房戶表示，一家六口屈居在200呎單位，但同住家人在一周後才收到陽性檢測結果，加上環境狹窄政府亦無法安排隔離，結果全家均染疫，包括年邁的太祖母。

全港關注劏房平台表示，早前的調查發現，有近8成居於劏房的受訪者與家人同時確診，更有超過一半人全家染疫，反映多人同住在狹小空間內，劏房傳染非常嚴重。調查亦發現，不少確診劏房戶求助無門，只得11.3%受訪者致電政府部門後成功獲得物資，惟有近6成人雖然曾向政府尋求物資支援，但卻無法成功聯絡。



劏房戶黃女士表示，她們一家六口居於200呎單位，除了夫婦二人外，亦包括一對子女、小叔及太祖母。黃女士表示，當初在地盤工作的丈夫最先染疫，但他在一周後才收到陽性檢測結果，結果未防備之下傳染了同住家人。而其5歲兒子亦發燒，惟到醫院求診後，院方只派發了退燒藥便要求回家，而檢測結果亦在一周後才收到。

黃女士指，在等待核酸檢測結果期間，他們已自行購買快速檢測劑檢測，結果全部呈陽性，但當時政府仍未承認快測結果，即使黃女士成功致電政府部門，並希望獲安排隔離，但對方表明無法安排，並要求他們自行租住酒店隔離，結果全家中招包括年邁的太祖母。

染疫仍要「頂硬上」

她續指，雖然後來收到確診短訊，但政府只派發了一次物資，一家六口很快已用盡。丈夫更因染疫而無法工作，惟仍要繼續交租，而她作為家中的照顧者，即使染疫亦要「頂硬上」。

劏房戶黃女士一家六口居於200呎單位，最終五人均染疫。（蘇煒然攝）

康復後才收到政府物資

此外，劏房戶王女士亦與兩名子女居於120呎劏房。王女士染疫後，家中環境細小，難以居家隔離，而她亦是家中唯一照顧者，最終兩名子女亦相繼確診，當中4歲兒子更連續發燒三日，但致電政府熱線多日亦無人接聽，只能靠社福機構派發物資，最後在康復後才收到政府的物資。

劏房戶王女士指出，她在康復後才收到政府的物資。（蘇煒然攝）

逾半受訪劏房戶全家染疫

然而，上述情況並不罕見。全港關注劏房平台在3月28日至4月12日期間進行問卷調查，調查對象為居於劏戶的確診者或同住家人，收集471人回覆。結果發現，有近8成居於劏房的受訪者與家人同時確診，當中有4成多是被同住家人傳染。

而在同住家人染疫比例上，逾8成有一半以上家人成員染疫，而全家染疫比例達54.6%，即超過一半人全家染疫。

地方狹小、通風差 逾半劏房無房間

平台表示，受訪者的居住面積平均僅為138呎，人均居住面積只得34.2呎，反映劏房環境狹小，人口密集。此外，有逾半受訪者的劏房無房間，亦有8.9%人要與其他劏房戶共用廁所，更有超過一半受訪者的單位無足夠窗戶，或窗戶已不能使用，可見通風情況欠佳。

僅一成人從政府獲得物資 六成人無法成功聯絡

調查亦發現，不少確診劏房戶求助無門，有逾7成受訪者需物資及藥物寄送服務，亦有8成人需要新鮮食材等。不過，只得11.3%受訪者致電政府部門後成功獲得物資，惟有近6成人雖然曾向政府尋求物資支援，但卻無法成功聯絡。

有6成受訪者表示，成功獲得物資的渠道是社福機構，其次有5成是由親友協助，只得16.1%表示成功由政府部門取得物資。

全港關注劏房平台成員賴建國表示，政府長遠應為劏房訂立住屋標準。（蘇煒然攝）

未收到李家超競選團隊邀請了解劏房住戶環境

全港關注劏房平台成員賴建國表示，劏房環境惡劣細小，長達應訂立住屋標準，而政府應為劏房戶提供支援措施，例如提供視診支援熱線、為劏房戶室內外噴灑消毒塗層、檢驗劏房密集大廈的排污管等。

他又指，過去特首選舉中，特首候選人都會向他們了解劏房情況。不過，他坦言至今未收到特首候選人李家超競選團隊的邀請，期望日後適足住屋權可寫在政綱內。