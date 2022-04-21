健身室重開前一日　4ward Fitness結業　消委會接7投訴涉款逾24萬

疫情持續，政府收緊防疫規例，位於旺角的4ward Fitness昨日宣布結業，現有會員會過渡至舒適堡，消委員今日（21日）指出，至今收到7宗相關消費者投訴個案，涉案總金額超過24萬元，提醒消費者了解過渡安排細節，以作出知情選擇，包括是否牽涉任何額外收費等。



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4ward Fitness昨日（20日）在社交媒體發聲明，宣布正式停止所有營運，聲稱已與舒適堡達成會員的過渡安排，為4ward Fitness現有會員提供餘下有效而未享用之服務，有關客戶過渡安排詳情，稍後會通知會員，並就此致歉。

4ward Fitness昨日（20日）在社交媒體發聲明，宣布正式停止所有營運；消委會收到7宗投訴，涉款24萬元。（資料圖片）

消委會：留意過渡其他健身中心會否額外收費

消委會表示，正積極聯絡健身中心負責人，敦促盡快通知每名顧客所剩餘的預繳款額、尚未使用的服務，以至如何處理預繳套票等安排。消委會提醒消費者，預繳式消費存在一定的兌現風險，一旦遇上商號結業或其他不可預計的情況，消費者作為無抵押債權人，有機會無法兌現已購買的產品或服務、取得賠償或退還預繳款額及按金。

至於今次受影響的顧客，如用信用卡付款，應盡快了解信用卡退款程序，以及接受申請時限，以減輕經濟上的損失；然而，面對商戶倒閉，信用卡退款的保障機制未必能惠及以信用卡分期付款的人士，消費者仍需負起定期還款的責任。

就商戶提出過渡至另一間健身中心的安排，消費者須了解相關過渡安排細節，以作出知情選擇，包括是否牽涉任何額外收費、過渡安排所需要與商戶及另一間健身中心簽訂的文件及條款細則、接受過渡安排與否的後果。

由於消費者購買的會籍級別、剩餘會籍期限、套票年期、預繳款項、預繳餘額、合約條款均有所不同，個別消費者應根據個別需要及具體情況而作出決定。而消費者亦應確保商戶未有取得其同意前，不會將客戶的個人資料提交予另一間健身中心，以確保消費者的私隱。

▼健身室4月21日凌晨零時重開▼

