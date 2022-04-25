疫情｜尼泊爾婦抵港12日檢測陽性　病毒量高　或3個月內兩度中招

新冠病毒連續兩日維持於400多宗的水平，本港今日（25日）新增431宗確診個案，當中包括16宗輸入個案，其中一宗涉及一名由尼泊爾抵港婦人，她在完成7日隔離期後回家獨居，但第12日於社區強制核酸檢測卻呈陽性，病毒量偏高。她曾於2月初在尼泊爾確診，未能排除是復陽還是在本港社區感染，如屬後者屬三個月內第二度中招。



今日亦新增18宗死亡個案，其中11宗為昨日去世，全部屬65歲以上長者，當中6人無打針記錄。



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全數懷疑屬Omicron個案

衞生署衞生防護中心傳染病處衞主任張竹君指出，新增431宗確診個案中，包括242宗核酸陽性個案及189宗快測陽性個案，核酸個案中有67宗經醫管局確診、47宗衞生署確診及128宗私人化驗所確診。第五波累計已有1,189,660宗確診個案。

張表示，公共衞生化驗所昨天就96宗個案進行基因分析，未發現懷疑Delta個案，全數為懷疑Omicron個案。

輸入個案涉四航班、三航空公司

今日新增個案中，16宗輸入個案，其中七宗為機場樣本採集中心陽性，乘客涉及四班航班，分別是長榮航空BR867、新加坡航空SQ882和SQ894、及卡塔爾航空QR818。

另有九宗為酒店檢疫確診，其中1宗涉及一名本月12日從尼泊爾抵港的人士，於抵港第12天確診，沒有病徵，病毒量較高，Ct值介乎19至27之間，代表病毒量高，帶傳染性，而現時出院指標是Ct值達30或以上。

衞生防護中心公布今日有16宗輸入個案。（資料圖片）

尼泊爾患者入住酒店未有新個案

張竹君續指，該名尼泊爾人士已接種2劑復必泰疫苗，由於患者曾於2月初在尼泊爾確診，未能排除是復陽還是在本港社區感染，但有機會是本地感染個案，仍要分析病毒株，暫時會列作輸入病例，而患者入住的檢疫酒店，則暫未發現新個案，她一個居住，故沒有同住密切接觸者。

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