強制檢測｜再增40大廈　黃埔花園、美孚新邨、富榮花園等上榜

第五波疫情持續，根據食物及衞生局最新強制檢測公告顯示，今日（25日）再增40幢大廈上榜，其中天水圍、將軍澳、葵涌及柴灣區各有三幢大廈上榜。新增大廈中，佔9幢為私人屋苑，包括紅磡黃埔花園2期錦桃苑16座、慈雲山蒲崗村道95號秀芳花園等。另外8幢居屋（資助房屋）及23幢公屋，包括天水圍天恒邨恒俊樓、長沙灣海麗邨海暉樓、牛頭角下邨貴顯樓等。



▼4月25日強制檢測公告▼



強檢大廈分布全港18區，以天水圍、將軍澳、葵涌及柴灣區有最多大廈上榜，每區各有3幢。

9幢上榜私樓當中，包括油麻地駿發花園3座、大埔舊墟直街28號榮麗苑、荔枝角美孚新邨6期恒柏道6-8號、翠塘花園6座等；另外有23幢公屋上榜，當中包括柴灣小西灣邨瑞盛樓、將軍澳尚德邨尚義樓及尚真樓、九龍城東匯邨匯智樓等。

同日亦有8幢居屋（資助房屋）上榜，包括旺角富榮花園14座、青衣偉景花園5座、屯門美樂花園1座等。

▼截至4月25日，各區流動採樣站開放詳情▼



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任何人士曾於4月19日至4月25日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於26日至27日，即明日及後天接受核酸檢測。位於竹園北邨的流動採樣站會延長服務日期至4月26日。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

▼4月25日，屯門悅湖山莊13座封區檢測▼

