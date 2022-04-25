保就業計劃2022一覽｜僱主須符4條件 自僱人士拎$8000要有此戶口
【保就業計劃2022/申請資格/保就業2022兼職/保就業2022自僱人士/保就業申請時間】第5波疫情打擊經濟，政府推出保就業計劃2022，將向僱主補貼僱員2022年5月至7月的工資，每名全職僱員可劃一補貼8,000元，而月薪3,000元或以上，但少於8,000元的兼職僱員則有劃一4,000元補貼。
曾申請「2020保就業」計劃的僱主，可選擇以當時申請的僱員人數，或去年第四季的數據決定保就業計劃2022的申請人數上限。另外，保就業計劃2022 將設有「受限名單」，對受第五波疫情影響較微的行業作出限制，申請工資補貼僱員數目限於最多100名。
保就業計劃2022網站4.25下午開始運作
查詢電郵：enquiry@ess.gov.hk
查詢電話：1836122
▼2022「保就業」計劃安排如下▼
．申請期：4月29日至5月13日
．工資補貼期：為僱主提供合資格僱員3個月工資補貼，涵蓋2022年5月至7月
．每名合資格全職僱員補貼上限劃一8000元；月薪3,000元或以上，但少於8,000元的兼職僱員補貼劃一4,000元；可就少於3,000元的65歲或以上僱員申請「年長補貼名額」、4,000元
．曾申請「2020保就業」計劃的僱主，可選擇以當時申請的僱員人數，或去年第四季的數據決定「2022保就業」的申請人數上限。
．「受限名單」企業申請工資補貼僱員數目限於最多100名。
．僱主需在3個月資助期內，聘用不少於獲批資助僱員數目，並要求僱主必須要把8,000元/4,000元補貼，悉數用在僱員身上，不能由僱主自行調撥。
▼申請2022「保就業」計劃僱主須符合4項條件▼
．不是「剔除名單」列明的僱主
．2021年12月31日或之前已參與強積金計劃或已設立職業退休計劃
．沒有牽涉清盤、撤銷公司註冊或剔除註冊等程序，或處於不活動狀態
．2022年5月10日或之前已繳清「2020保就業」計劃的退款或罰款。
▼2022「保就業」計劃自僱人士須知▼
．須於2021年12月31日或之前已開設「自僱人士強積金戶口」
．申請2022年「保就業」計劃當日該「自僱人士強積金戶口」沒取消
．申請人擁有多個「自僱人士強積金戶口」，亦只能提交一次申請
▼2022「保就業」計劃僱主工資補貼發放期數▼
．第一期：2022年5月補貼的100%
．第二期：2022年6月補貼的100%
．第三期：2022年7月補貼的70%
．第四期：2022年7月補貼餘下30%再扣除退回補貼和罰款後（如有）的餘下金額
▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼
▼「2020保就業計劃」兩期獲批金額首10名僱主
▼4月12日 $1萬失業支援計劃最後申請▼