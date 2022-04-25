疫情．4.25︱保就業計劃周五起申請　婦完成檢疫回家檢測呈陽性

第五波疫情逐步緩和，今（25日）增431宗陽性，連續兩日跌穿500宗水平，另再多18人死亡。疫情下百業受挫，僱主及打工仔也需支援，勞工及福利局局長羅致光及政策創新與統籌辦事處總監何珮玲今午公布「保就業計劃2022」詳情，計劃4月29日開始接受申請，申請期為兩星期至5月13日，首批資助最快5月初發放。



2022年保就業計劃網站今日下午開始運作

昨日疫情報道總覽：

▼4月25日強制檢測公告▼



【22:40】第五波疫情持續，根據食物及衞生局最新強制檢測公告顯示，今日（25日）再增40幢大廈上榜，其中天水圍、將軍澳、葵涌及柴灣區各有三幢大廈上榜。新增大廈中，佔9幢為私人屋苑，包括紅磡黃埔花園2期錦桃苑16座、慈雲山蒲崗村道95號秀芳花園等。另外8幢居屋（資助房屋）及23幢公屋，包括天水圍天恒邨恒俊樓、長沙灣海麗邨海暉樓、牛頭角下邨貴顯樓等。

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【22:20】港府上周四（21日）起放寬第一階段社交距離措施，食環署今（25日）表示，過去兩日共巡查1,130間餐飲處所及263間其他處所，並向違反指示規定的10間餐飲處所負責人展開檢控程序，其中涉及佩戴口罩及確保顧客須掃描「安心出行」各有三宗。



食環署亦各向五名涉違反掃描「安心出行」的食客及一名涉違反接種疫苗規定的員工發出定額罰款通知書，另有一名涉嫌違反在公眾地方須佩戴口罩規定的人士亦獲發定額罰款告票。



「疫苗通行證」將於本月30日進入第二階段，發言人提醒食肆負責人須確保「驗證二維碼掃瞄器」應用程式更新至最新版本，為未來兩個周末的長假期做好準備。

4月25日，屯門悅湖山莊13座封區檢測



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【19:14】第五波疫情，全港有98%院舍曾出現爆發情況，更有逾五萬名院友及職員確診，而其中的死亡個案中，院舍人士就佔約56%。香港安老服務協會主席陳志育今日（25日）批評，政府在第五波爆發之初，要求安老院舍轉做檢疫及隔離處所的做法，是完全罔顧長者安危，強調院舍未有合規格設施及裝備處理染疫院友，因而增加其他長者的染疫風險，對未染疫長者「非常不公平」。

安老事務委員會委員李輝形容，院舍爆疫如「戰場」，對只能眼白白看著長者失救而死感心傷，每每等來的不是救護車，而是「黑箱車」。她回憶最深刻的是莫過於「明明前一晚婆婆只係想作嘔，仲同佢傾到偈，第二朝就無咗。」為避免院舍長者性命再受威脅，安老業界建議，加強院舍人手，包括放寛輸入外勞限制及設立獨立的安老服務專業職系。業界又建議開發郊野公園邊陲地帶興建安老院，以應付安老服務需求。

為防止再出現第五波慘痛的經歷，安老業界建議，政府應在土地供應、人力資源及國家發展三方面修訂政策。（黃煦緻攝）

【19:03】衞生署衞生防護中心轄下的科學委員會今日（25日）就本港於2022／23年度流感季節的流感疫苗接種發表建議。委員會建議，在知情同意下，為方便行政安排和提高接種率，可作出彈性處理，於同一到訪期間為市民接種新冠疫苗和季節性流感疫苗。同一原則亦適用於院舍等類似場所。

【18:59】「2022保就業計劃」周五（29日）起接受申請，政策創新與統籌辦事處總監何珮玲於今日（25日）記者會上透露，前年計劃涉及違規的個案中，仍有約860間公司、涉額7,700萬港元仍未收回。

有勞工界代表認為，今次計劃方案較2020年有進步、改良，以定額金額補貼有助堵塞「肥上瘦下」的漏洞，惟要求當局就曾違反規例的僱主，設立監案名單，並就處理投訴個案訂定「保證處理時間」，以確保打工仔可有足夠渠道申訴。

【18:48】第五波疫情下長者成高危一族，為幫助染疫後康復的長者重拾強健體魄，明愛專上學院聯同社福機構合辦「長者疫後陽光計劃」，為康復長者設計及提供一個在社區進行強化身體和心肺的康復計劃。計劃結果顯示，參與長者經兩個月復康訓練，其身體各方面都有進步，例如在｢六分鐘步行耐力測試｣中，平均步行距離提升近 20%、上下肢肌肉力量平均有 10%的提升。

計劃參與者林女士示，參與計劃後養成了每天運動的習慣，感身體機能大有改善。（機構提供）

【18:07】第五波疫情下逾百萬港人感染新冠病毒，其中癌症患者屬於高風險感染群組。香港防癌會自2月起，實施嚴厲防疫措施，在防疫與恩恤探訪之間取得平衡，包括新症病人要隔離兩周、員工每日快速測試，院舍至今染疫人數僅5.5%。

有患癌症病人家屬表示，醫院曾一度暫停探訪，幸好獲轉介至防癌會院舍。即使疫情期間，防癌會都能安排家人探訪及預先告知，亦為臨終院友整理儀容，使他們能安詳地走過生命最後一段路。

第五波疫情下，香港防癌會持續接收逾百名癌症及非癌症院友，並維持恩恤探訪。香港防癌會賽馬會癌症康復中心護理主任黃漫瑗（左一）、香港防癌會賽馬會癌症康復中心院長兼香港防癌會總監（臨床服務）袁偉傑（右一）。（香港防癌會提供）

【17:20】第五波疫情死亡個案急增，當中大部分屬60歲或以上長者。提供「一線通平安鐘」服務的長者安居協會表示，上月疫情高峰期間錄得用戶死亡個案達468宗，較前半年每月平均293宗，高出約六成，獨居長者佔其中約四成。長者安居協會形容，有關死亡數字增長前所未見，呼籲加強對長者支援。

此外，「一線通平安鐘」三月動員義工展開「疫境同舟 一線保平安」行動，主動監測2.6萬名高齡獨居長者身體狀況，除派送政府提供的血氧儀，並教導長者用戶自我監察身體狀況。至於不幸染疫的長者用戶，「一線通平安鐘」亦提供支援，包括協助申報其快速檢測陽性的結果和入住隔離設施的安排、協助補給物資和藥物、提供情緒輔導。

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【16:52】張竹君表示，今日呈報有陽性個案學校中，其中一間上周曾有教師確診，今日呈報個案則為一名學生，但兩人在學校沒有接觸，相信陽性個案有很大機會在社區或家庭中感染。

【16:41】張竹君指，一名來自尼泊爾人士，於2月初曾在當地證實陽性，今次抵港後第12日於社區檢測陽性，其CT值約19，病毒量高，未能排除是復陽還是在本港社區感染。

【16:36】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日共有600多間學校恢復面授課，再接獲19宗呈報個案，涉及13名學生及6名老師，來自19間學校。

【16:34】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布過去24小時多11宗死亡個案，累計第五波公立醫院有8985宗死亡個案，另有7宗法醫呈報個案，涉及1女6男，年齡介乎59至89歲，他們於2月28日至3月26日離世。

【16:31】本港今日新增431宗陽性個案，242宗為核酸檢測陽性個案，189宗屬快速檢測陽性呈報。新增個案中，16宗屬輸入個案，當中有一宗個案於第12日檢測陽性個案。

【15:19】政府今午（25日）3時起圍封沙田廣源邨廣柏樓，在內的人士需進行強制檢測，目標在明日（26日）中午約12時完成行動；政府又於4時起圍封屯門悅湖山莊第13座，並爭取於明早11時完成行動。政府發言人解釋，有關圍封行動為政府審視過一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，經風險評估後決定作出行動。

【15:18】本港確診數字連日下降，第五波疫情漸趨平穩，確診大廈數字亦有所減少。根據衞生防護中心昨日（24日）公布的確診大廈名單中，有3,334幢大廈上榜，較前日（23日）再減少470幢。18區之中以沙田區最多大廈上榜，共309幢，其次為觀塘區及元朗區，分別有292幢及289幢。新增大廈當中，沙田九肚山大宅澐瀚洋房榜上有名，元朗洋房屋苑溱林洋房亦是新上榜大廈。

此外，多幢豪宅及中產屋苑仍在榜上，包括何文田半山壹號、淺水灣影灣園Harston、屯門青麗灣別墅及大埔比華利山別墅等。

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【14:47】何珮玲指，目標是將2022保就業計劃的行政費用壓至低於2%。

【14:35】僱主工資補貼會分四期發放：

第一期：2022年5月補貼的100%

第二期：2022年6月補貼的100%

第三期：2022年7月補貼的70%

第四期：2022年7月補貼餘下30%再扣除退回補貼和罰款後（如有）的餘下金額

【14:30】自僱人士亦可申請2022保就業計劃，獲一筆過$8000補貼，但申請人必須於2021年12月31日之前已開設「自僱人士強積金戶口」，且在申請2022保就業計劃當日仍未取消有關戶口。

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【14:26】何珮玲指若任何僱主未能履行承諾，包括聘請人數低於申領補貼時的填報人數，除須退回相關工資補貼，亦須額外繳交補貼額的10%作罰款。

【14:16】政策創新與統籌辦事處總監何珮玲指，2022保就業計劃的工資補貼月份為今年5至7月，企業若在受限名單，最多只可為100名合資格僱員申請。

【14:08】申請者須以公司/法團/機構/個人僱主身份提出申請，並符合4個條件，包括：不是「剔除名單」列明的僱主；2021年12月31日或之前已參與MPF計劃；沒有牽涉清盤程序或處於不活動狀態；及2022年5月10日或之前已繳清「2020保就業」計劃的退款或罰款。

【14:02】勞工及福利局局長羅致光料下月公布的失業率會上升、即高於5%，但如疫情受控，相信失業高峰期已過。羅又指，「2022保就業」計劃作出多項優化，將惠及160萬名僱員及14萬名自僱人士，連同應急款額，總額為430億港元。

【14:01】新冠疫情嚴峻，社會上有不少聲音要求政府向復課同學派發快測包，青少年抗疫連線則發起「中央援港 - 童心抗疫YouAndMe」活動，向全港基層困難青少年及兒童家庭派發30萬份援港物資包，包括成人及兒童口罩、快速檢測包、上網數據卡、大灣區資訊通及青年卡等。

▼4月25日青少年抗疫連線發起「中央援港- 童心抗疫YouAndMe」行動▼



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【14:00】2022年DSE中學文憑試踏入第三個考試日，今日（25日）為數學科必修部分考試。考評局表示，今日有26名考生在竹篙灣社區隔離設施應考，包括9名正在檢疫學生及17名確診考生，無考生因身體不適而選擇不應考，今早亦無收到即日入竹篙灣的申請。

【13:30】疫情持續，面對較高風險染疫的長者，日常起居生活及社交均受到影響，容易因長時間留家而產生孤單及疏離感。香港教育大學亞洲及政策研究學系進行一項介入研究，為122名低收入的獨居長者安排合共8節、每節30分鐘的活動，當中涵蓋靜觀、積極行為介入及電話支援。約一個月後，研究團隊發現適當的干預能有效減低長者的孤獨及心理壓力，亦改善了長者的生活滿意度、心理健康及睡眠質素。

【12:58】因應污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處將會陸續向以下地點居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

九龍城區 — 天鑄、欣圖軒、御龍居、賀龍居、嘉輝臺、永安臺、金百利大廈、欣榮花園、帝庭豪園、海悅豪庭、傲雲峰、嘉景花園、天寰、啟德1號（I）、啟德1號（II）、煥然壹居、嘉匯、龍譽、啟朗苑及德朗邨

深水埗區 — 美孚新邨第一、二及七期

西貢區 — 坑口村、東港城、樂頤居、和明苑、明德邨、煜明苑及顯明苑

如使用快速抗原測試包有疑問，可瀏覽快速抗原測試

【11:33】港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今日表示，目前對抵港人士的檢測和檢疫安排恰當，建議政府可考慮進一步放寬，甚至取消航班熔斷機制，除非出現新變種病毒，否則禁飛意義不大。

【10:57】本港早前引入兩款新冠口服藥，先後在公立醫院、社區治療設施、指定診所及安老院舍等向新冠患者處方。醫管局臨牀傳染病治療專責小組主席曾德賢今日（25日）表示，一旦出現第6波疫情，本港有足夠新冠口服藥供應。

他又指，默沙東的膠囊藥丸較適合年紀大、有吞嚥困難的院友，而輝瑞口服藥每日服用數量多且較大粒，與較多藥物相沖，亦有機會出現副作用，故較少為長者處方。

▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



【10:10】政府將於5月1日起容許非香港居民入境，同時放寬航班熔斷機制及旅客檢測待行安排。旅遊界立法會議員姚柏良表示，放寬安排有助商務客來港處理業務，對酒店及航空業有幫助。廠商會會長史立德認為，嚴格入境限制影響與國際接軌，建議以「先行先試」方式，先與澳門或外國通關。他引述專家指本港社區已有保護屏障，認為入境限制有條件進一步放寬，建議本港應創造一個具香港特色的動態清零。

【09:35】香港內科醫學院指60歲以上未打針確診長者，死亡風險較已打兩針高21倍。香港內科醫學院院長李錦滔表示，無打針的長者染疫後肺部或受損，要入住深切治療部，甚至要靠呼吸機或接受高濃度氧氣治療，康復後亦有機會因呼吸困難而再入院，同時要面對長新冠後遺症：「Omicron不是流感，不是隨便感染都無事。」

【09:00】勞工及福利局局長羅致光及政策創新與統籌辦事處總監何珮玲今日下午二時將就「2022保就業」計劃推行詳情舉行記者會，計劃代理人羅兵咸永道會計師事務所合夥人代表亦會出席。

【08:00】Omicron襲港觸發第五波疫情，確診數字一度幾何級飊升，醫療系統瀕臨崩潰，醫院管理局二月中推出醫療查詢熱線，解答確診者的疑難，高峰期開設逾180條熱線，截止上周三（20日），共合處理逾6.7萬宗查詢個案。

有參與計劃的職業治療師表示，猶如「雜牌軍」的團隊，卻能讓來自不同專業的同事施展渾身解數協助確診者，最深刻是有患抑鬱症的媽媽，染疫逾一周仍未痊癒，被丈夫責怪無法照顧孩子而萌生自殺的念頭，同事反覆致電該病人開導她，才將她從死亡邊緣救回。

疫情高峰期時，熱線中心不勝負荷，市民致電多時仍未能駁通，惹起不少怨言，更有病人以粗言穢語責難職員和義工，惟有即將畢業的準護士卻無懼挑戰，從病人一連串的怨言中，找出其訴求，成功「拆彈」，成為他畢業後應對病人的秘訣。

【07:18】沙田水泉澳邨樂泉樓解封，圍封期間，1,847人接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼4月24日，水泉澳邨樂泉樓封區檢測▼



【07:00】俄烏戰爭持續引發連鎖效應，加上新冠病毒疫情，長期不穩定的供應鏈再遭到打擊，衝擊本港物價已節節上升，「開門七件事」之一的食用油，首季已悄悄加價一成，有超市更是本月突加6.7%至9.2%，有糧油入口商預期全年最多增兩成。

烏克蘭為農業出口大國，業界憂慮戰爭將導致全球食材價格再度飈升，加上在美國加息的陰影籠罩下，食肆不排除下半年加價逾一成。惟有酒樓不願將成本轉嫁至食客，估計將損失約5%利潤。

▼「流動方艙」進入安老院▼



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▼4月22日 記者直擊本地遊復辦▼



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▼旺角人流變化 2.19晚市禁堂食 VS 4.21晚市恢復堂食▼



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▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼



+ 40

▼文憑試開考第二日，考生應考英文科聆聽試▼



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▼4月22日 DSE文憑試開考▼

