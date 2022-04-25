保就業2022｜僱主拖欠7,700萬罰款未交 勞工界促設監察名單
撰文：陳栢麟
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「2022保就業計劃」周五（29日）起接受申請，政策創新與統籌辦事處總監何珮玲於今日（25日）記者會上透露，前年計劃涉及違規的個案中，仍有約860間公司、涉額7,700萬港元仍未收回。
有勞工界代表認為，今次計劃方案較2020年有進步、改良，以定額金額補貼有助堵塞「肥上瘦下」的漏洞，惟要求當局就曾違反規例的僱主，設立監案名單，並就處理投訴個案訂定「保證處理時間」，以確保打工仔可有足夠渠道申訴。
何珮玲於交代僱主申請保就業條件時，透露上一輪計劃的未繳清退款或罰款金額，涉及約860間公司、涉額7,700萬元，並指出相關公司需於今年5月10日前繳清罰款，方可申請今期保就業計劃。
工聯會立法會議員鄧家彪就方案細節表示，設定上較2020年有進步，相較前年首次推出的保就業，「當時僱員想投訴都難，唔肯定自己係咪受惠，又唔知係咪出少咗。」今次以定額補貼有助堵塞漏洞，惟他續指，始終要求局方推行實名制，將會更加容易監管。
鄧又提到，上一次推行保就業開支大，亦因制度未完善致留下太多未能處理的投訴，「所以政府洗大錢，都得唔到掌聲。」他建議就投訴個案訂定保證處理時間，例如一個月內會有調查結果，「今次要檢查的資料較少，相對容易睇到有無違規，上一輪曾幫工友投訴，結果五個月後先有結果，唔希望再有類似問題。」
勞聯立法會議員林振昇亦指，當局應更著緊追討罰款，會「話晒都係公帑，唔知係無著力跟定無人手？」又建議設立監察名單，緊密監察曾經違反規定而於今次再有申請的僱主，並增加投訴渠。
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