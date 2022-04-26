一分鐘知損毀度　初創公司偵測術解撞車賠償爭議　獲城大基金投資

香港城市大學去年推出「HK Tech 300」創業計劃，推動初創企業進一步發展，50間入選初創公司，每間可獲100萬元天使基金。城大企業有限公司常務董事李惠光今日（26日）在網上新聞發佈會指，將於內地推行該計劃，以培育更多科創人才。



其中一間獲得天使基金投資的Alpha AI Technology Limited創辦人分享，香港每年出現很多交通事故，藉人工智能技術，令車主通過手機應用程式即時檢查汽車損壞情況，亦可方便車主進行保險索償流程。



城市大學去年推出「HK Tech 300」創業計劃推動初創企業發展，每間公司最高可獲100萬元資助。（城大提供）

50間入選公司獲城大天使基金投資 每間最高獲100萬資助

城大去年推出「HK Tech 300」創新創業計劃，三年內投放5億元，協助城大學生、校友、科研人員創業。城大副校長（研究及科技）楊夢甦指，共有50間公司獲天使基金，每間公司最高可獲100萬元資助。所有初創企業都經過不同準則審核，包括業務在市場的競爭優勢、項目的創新成份、可持續發展的規模等等。

城大企業有限公司常務董事李惠光形容入選公司清楚創新技術如何幫助社會，且具發展潛力。（網上分享會截圖）

當中有3間初創團隊今日分享時稱，天使基金可即使支援他們更新電腦及研究機器，又可以舉辦不同工作坊去聯繫業界公司。

利用AI技術以手機掃描車身 程式同時提供和解協議書

其中一間獲得天使基金投資的Alpha AI Technology Limited創辦人何進一表示，香港每日平均會發生近42宗交通事故，身邊朋友亦經常因撞車事故與保險公司爭議賠償。

因此，他利用AI智能技術，透過手機掃描車身，便可以探測到內部零件或儀器的損壞程度，過程只需1分鐘，程式亦提供相關和解協議書，好讓各持份者即時處理。他指，目前已與不同保險公司及租車平台聯繫，希望可以有效解決車輛賠償問題的爭議。

香港每日發生大大小小交通事故，車主常因而與保險公司有賠償爭議。（資料圖片/林朗天攝）

Alpha AI Technology Limited創辦人分享，香港每年出現很多交通事故，籍人工智能技術，令車主通過手機應用程式即時檢查汽車損壞情況，過程只需一分鐘，亦可方便整個汽車索償流程。（網上分享會截圖）

另外，亦有初創公司分享，利用人工智能及數碼化醫學成像技術，協助獸醫及早診斷和識別動物癌細胞。

城大物理系校友及IT Sci創辦人之一陳卓瑩解說，通過加入H&E染色體，利用智能技術，最快可以2分鐘偵測到動物癌細胞。（網上分享會截圖）

城大企業有限公司常務董事李惠光補充，這些初創企業都很清楚市場需求，亦清楚自己的創新技術如何幫助社會，可見當中的發展潛力。