一分鐘知損毀度 初創公司偵測術解撞車賠償爭議 獲城大基金投資
撰文：梁思行
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香港城市大學去年推出「HK Tech 300」創業計劃，推動初創企業進一步發展，50間入選初創公司，每間可獲100萬元天使基金。城大企業有限公司常務董事李惠光今日（26日）在網上新聞發佈會指，將於內地推行該計劃，以培育更多科創人才。
其中一間獲得天使基金投資的Alpha AI Technology Limited創辦人分享，香港每年出現很多交通事故，藉人工智能技術，令車主通過手機應用程式即時檢查汽車損壞情況，亦可方便車主進行保險索償流程。
50間入選公司獲城大天使基金投資 每間最高獲100萬資助
城大去年推出「HK Tech 300」創新創業計劃，三年內投放5億元，協助城大學生、校友、科研人員創業。城大副校長（研究及科技）楊夢甦指，共有50間公司獲天使基金，每間公司最高可獲100萬元資助。所有初創企業都經過不同準則審核，包括業務在市場的競爭優勢、項目的創新成份、可持續發展的規模等等。
當中有3間初創團隊今日分享時稱，天使基金可即使支援他們更新電腦及研究機器，又可以舉辦不同工作坊去聯繫業界公司。
利用AI技術以手機掃描車身 程式同時提供和解協議書
其中一間獲得天使基金投資的Alpha AI Technology Limited創辦人何進一表示，香港每日平均會發生近42宗交通事故，身邊朋友亦經常因撞車事故與保險公司爭議賠償。
因此，他利用AI智能技術，透過手機掃描車身，便可以探測到內部零件或儀器的損壞程度，過程只需1分鐘，程式亦提供相關和解協議書，好讓各持份者即時處理。他指，目前已與不同保險公司及租車平台聯繫，希望可以有效解決車輛賠償問題的爭議。
另外，亦有初創公司分享，利用人工智能及數碼化醫學成像技術，協助獸醫及早診斷和識別動物癌細胞。
城大企業有限公司常務董事李惠光補充，這些初創企業都很清楚市場需求，亦清楚自己的創新技術如何幫助社會，可見當中的發展潛力。
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