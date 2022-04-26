強制檢測｜跑馬地豪宅禮頓山及銅鑼灣百德大廈等40幢上榜

新冠病毒第五波疫情持續，食物及衞生局今晚（26日）發出最新強制檢測公告，再增40幢大廈上榜。元朗及屯門兩區重災，共有10幢大廈上榜，包括嘉湖山莊、慧景軒及海典軒等。



新增大廈中，20幢為私人屋苑，包括跑馬地豪宅禮頓山3座，以及銅鑼灣百德大廈A座，也有紅磡黃埔花園紅棉苑3座及紫荊苑3座；另有九幢資助房屋及11幢公屋，包括元朗洪福邨洪歡樓及洪樂樓、慈雲山慈愛苑愛康閣等。



▼4月26日強制檢測公告▼



元朗、天水圍及屯門有10幢納強檢

強檢大廈分布全港18區，連同天水圍在內的元朗區有最多大廈上榜，共有七幢，其中元朗洪福邨有兩座上榜，包括洪歡樓及洪樂樓，另天水圍嘉湖山莊同樣有兩座需要強檢，分別是翠湖居4座及麗湖居1座，以及同區的慧景軒3座。

深水埗區、黃大仙區、觀塘區、東區、屯門及沙田區，則各有四幢大廈在名單之上，包括麗港城2座。屯門上榜的大廈有建生邨裕生樓、南浪海灣2座、海典軒1座及景峰花園2座。

黃埔花園兩幢大廈上榜

20幢上榜私樓當中，包括大圍恒峰花園1座、紅磡黃埔花園紅棉苑3座及紫荊苑3座、銅鑼灣百德大廈A座、跑馬地禮頓山3座及太古城逸天閣等；另外有11幢公屋上榜，當中包括元朗朗屏邨悅屏樓等、觀塘翠屏（北）邨翠楊樓、藍田啟田邨啟仁樓、田灣邨田麗樓、柴灣漁灣邨漁進樓等；同日亦有九幢居屋或綠置居項目（資助房屋）上榜，包括長沙灣麗翠苑的麗棠閣及麗棋閣、慈雲山慈愛苑愛康閣、黃大仙鵬程苑、柴灣富欣花園2座等。

▼截至4月27日，各區流動採樣站開放詳情▼



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任何人士曾於4月20日至4月26日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於27日至28日，即明日及後天接受核酸檢測。

政府明日將於鑽石山瓊軒苑及洪水橋洪福邨增設或重開流動採樣站，位於黃大仙竹園北邨的流動採樣站會延長服務日期至本月28日（星期四）。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

▼4月26日，屯門蝴蝶邨蝶心樓圍封檢測▼

