加電費｜俄烏戰爭影響　兩電燃料費升不停　港燈5月較年初飆72%

夏天將至，電費也連續數月悄悄「加價」，市民開冷氣前或要「諗一諗」。兩電更新5月燃料調整費，港燈由今年1月的27.3仙，飆升5月的47.1仙，加幅達72.5%；中電方面亦錄12%升幅。整體電費方面，以典型三人家庭每月用275度電計算，港燈用戶5月要繳交的電費比年初增加17.8%，需多交約54.5元；而中電用戶則須多交約12.7元。

有學者解釋，受俄烏戰爭等因素影響，燃料成本過去幾個月不斷上升，尤其是天然氣，故燃料費亦不斷增加。有環保團體預料，3月至4月的天然氣及煤價格仍呈上升趨勢，故短期內亦不會見到兩電燃料費回落。



+ 1

電費由基本電費和燃料價條款收費組成，後者反映燃料價格變動，以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付，而5月的燃料調整費，則是根據今年1月至3月燃料價格平均值而計算。

港燈5月燃料費按月急升14.6% 中電則升約5.4%

根據中電最新公布，今年5月的燃料費為每度電43.2仙，較今年1月的38.6仙增加12%。若按月比較，5月燃料費亦較4月，上升約5.4%。在各種燃料中，以煤加幅最高，比預測的5.5仙增加4.5仙；天然氣亦比預測的加0.1仙，而燃油則由預測的0.5仙，減至0，故整體錄4.6仙加幅。

港燈方面，5月燃料費為47.1仙一度電，數字較今年1月的27.3仙，快速飆升72%。若按月比較，5月燃料費較4月的41.1仙，單月已錄14.6%增幅。

▼3月26日 香港參與地球一小時▼



+ 1

用戶電費增 一般港燈三人家庭用戶須較年初交多逾54元

整體電費方面，以每個月用275度電計算，中電住宅用戶5月須交358.74元，較年初的346.09元微升3.66%，即每月電費須多交約12.7元。港燈住宅用戶方面，5月要交329.51元電費，較今年1月要交的275.06元急漲17.8%，每月要交多約54.5元。

港燈無核電 較依賴天然氣及煤

前能諮會委員、香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才解釋，燃料費反映能源成本，而由於俄烏戰爭等因素影響，燃料成本尤其是天然氣等過去幾個月不斷上升，「好難有下降趨勢」。至於港燈因發電量較中電少，加上沒有核電，需依賴天然氣及煤，故升幅亦較中電明顯。

香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才。（資料圖片 / 張浩維攝）

戰事未完 難見回落

至於何時才可見到燃料費回落？世界綠色組織行政總裁余遠騁認為，天然氣及煤價格於3月達高峰，雖然4月稍見回落，但整體趨勢仍繼續向上，「戰事又未完，相信短期內都唔會見到（回落）」。

《香港01》已就燃料費持續上升問題，向兩電查詢。

世界綠色組織行政總裁余遠騁。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

▼4月21日 旺角人流明顯回升▼

