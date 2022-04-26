疫情｜增347確診　多13宗學校呈報　兩外地返港教師社區檢測陽性

新冠肺炎確診個案跌穿400宗，本港今日（26日）新增347宗確診個案，當中包括12宗輸入個案，其中有三宗於第12日檢測陽性，惟三人曾於上月底在外地有感染紀錄，故當局相信是殘留病毒。另外，死亡個案亦跌穿雙位數，今日新增七宗，全部屬65歲以上長者，當中四人來自院舍，亦有三人無打針記錄。



就學校確診個案，衞生防護中心公布，接獲13宗學校呈報陽性個案，涉及10名學生及3名老師，分別來自13間不同學校，並更正昨天數字為20宗確診個案，與其中一名確診個案為家人並就讀同一學校。



110宗個案進行基因分析 全數為Omicron個案

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布指，新增347宗確診個案中，包括205宗核酸陽性個案及142宗快測陽性個案，核酸個案中有60宗經醫管局確診、38宗衞生署確診及107宗私人化驗所確診。第五波累計已有1,190,007宗確診個案。

張續指，公共衞生化驗所昨天就110宗個案進行基因分析，未發現懷疑Delta個案，全數為懷疑Omicron個案，另有四宗正待分析或因樣本病毒含量不足做基因分析。

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涉10學生3教師 7快測陽性學生曾返校

學校方面，現有617間學校已復課，而今日接獲13宗學校呈報陽性個案，分別來自不同學校，涉10名學生、三位教師，其中11個呈報快測陽性，當中九人人今日快測確診，其中七人曾於星期一上學，其餘兩人並無返學，最後上課日為一月；另有兩宗屬昨日快測陽性，其中一人昨晚不適後快測確診，另一人所屬學校今日開學，但昨日快測確診，納入今日報告。

兩回港教師上月底在外地曾感染 相信是殘留病毒

另有兩宗外地回港老師核酸檢測陽性個案，已納入輸人個案，兩人分別從南非及印尼返港，於抵港第12日檢測陽性，他們曾於上月底在外地有感染紀錄，相信是殘留病毒。

正等待尼泊爾抵港患者病毒基因分析 了解其感染源頭

至於日前一名從尼泊爾抵港人士同樣在第12日於社區檢測中心驗出陽性，張竹君稱，仍正等待其病毒基因分析，以了解是否外地感染，雖患者曾在本地社區逗留，但要根據基因分析分類，暫時列作輸入個案處理。

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增七宗死亡個案 四人來自院舍

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指。今日新增七宗死亡個案，當中六人在過去24小時離世，涉及一男五女，年齡介乎75至96歲，三人未有打針，兩人已打一針、一人已打三針，其中有四人來自院舍；另有一名91歲男病人於前日（24日）離世。累計第五波疫情有9,061宗死亡個案。