百佳50周年｜官方FB發文稱無進行網上周年問卷　提醒市民勿受騙

創辦50年周年的百佳超級市場今日（26日）在Facebook發文指出，疑有人以「百佳50周年」名義發短訊邀請其顧客參與線上問卷調查，百佳澄清沒有進行此類活動，並提醒顧客若懷疑有任何個人資料或財物損失，可聯絡警方以作跟進。



百佳指得悉有顧客收到疑似以本公司「百佳50周年」名義的Whatsapp短訊獲邀參與線上問卷調查。（網上截圖）

百佳今日在社交平台專頁上發聲明，指得悉有顧客收到可疑短訊，疑有人借該公司「百佳50周年」名義，以Whatsapp短訊邀請顧客參與線上問卷調查，以獲取禮券。百佳表示，十分關注這些可疑的訊息，並澄清沒有進行此類活動。

百佳續提醒顧客，若懷疑有任何個人資料或財物損失，可聯絡警方以作跟進；如有其他查詢，則可致電百佳超級市場客戶服務部（2606 8658）。

據百佳網頁，首間百佳超級市場於1972年在南灣開幕，到1996年首間百佳超級廣場開於黃埔幕，其時全港已有超過50間百佳超級廣場。