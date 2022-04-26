逾23屋苑污水檢測陽性　李家超住所帝庭園上榜　政府派21萬快測包

現時新冠病毒每日確診個案仍有數百宗。政府今晚（26日）公布，因應油尖旺區、北區及葵青區屋苑的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，將向有關的居民、屋苑居民、清潔工及物業管理員派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以識別感染者。今次派發快測包的大廈，包括今屆唯一特首候選人李家超位於何文田的居所帝庭園，以及毗連的另一豪宅君頤峰。



▼部份污水檢測呈陽性屋苑▼



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顯示涉及地區可能有隱形患者

環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊疫情以來，加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，再發現多個地區的污水呈陽性結果，顯示該地區可能有隱性患者存在，最新涉及的屋邨、屋苑及大廈包括：

．油尖旺區 — 君頤峰及帝庭園

．北區 — 御皇庭、顯峯、御景峰、上水中心、順欣花園、上水名都、奕翠園、帝庭軒、皇府山、美景新邨、海聯廣場、粉嶺名都、粉嶺中心、御庭軒、逸峯、新都廣場、綠悠軒及龍豐花園

．葵青區 — 新葵芳花園、葵芳閣、葵涌廣場，盛芳街、石蔭路及青山公路葵涌段402號至482號附近一帶住宅

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政府提醒，使用快測時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

而快測首次結果呈陽性的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統

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