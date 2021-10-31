全面禁煙｜政府目標2025年前吸煙率降至7.8%　需約20萬人戒煙

立法會早前通過修改法例，禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳電子煙及加熱煙等另類吸煙產品，食物及衞生局局長陳肇始今日（31日）亦在網誌表示，局方會隨即展開後續工作，致力降低吸煙率，將之進一步減至7.8%，達到《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》的目標。

翻查政府統計處的最新數據，2019年的傳統香煙煙民數量為637,900人，佔全港15歲或以上人士約10.2%，即距離目標尚有2.4個百份點。以該年的數據計算，即需要有逾22萬人戒煙才可達致目標。有關注加熱煙團體擔心，新例生效後，或令部份加熱煙煙民重新吸食傳統香煙，未必有助減低吸煙率，即使調加煙稅，部份人仍會吸食。



目標2025年減少30%煙民

政府於2018年公布《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》，以求在2025年或之前，減少非傳染病在香港造成的社會負擔，當中界定了9項目標，其中一項與香煙有關，以2010年的吸煙比率為基線，在2025年或之前，將15歲或以上人士的吸煙比率，相對減少30%。

翻查政府統計處資料，2010年時，煙民數量達659,300人，佔當時15歲或以上人士約11.1%。假如將該比率減少30%，即2025年或之前，比率要達致約7.8%，亦即陳肇始提到的目標。

禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳電子煙及加熱煙等另類吸煙產品新例預計最快明年4月生效。（資料圖片）

近64萬人吸食傳統煙草

統計處並非每年都會調查本港吸煙情況，最新的統計於2019年4月至7月期間搜集數據，並於2020年中公布。當年傳統香煙煙民達637,900人，佔比為10.2%，約以當時的人口數量計算，如要達到7.8%的目標，即煙民數量需為414,600人，與目標仍差223,300人。事實上，2019年的數據，較2017年微升，當年的比例為10%，只有615,000名煙民。

值得留意的是，上述數字並未包括電子煙及加熱煙，政府於2010年調查時，亦未就此作統計。假如連同電子煙、加熱煙等煙草產品，2019年的抽煙人數達652,000人，佔10.5%。

關注組料部分加熱煙煙民將轉吸傳統煙

對於政府希望將吸煙人數比率降至7.8%，加熱煙用家關注組召集人盧啟律表示，過往部份傳統煙民，會轉用加熱煙，但在新例通過後，部份人或重新抽食傳統煙，未必有助降低吸煙率。

至於調高煙草稅，他表示部份人本身無意戒煙，亦有人「戒唔到煙」，結果加稅後都仍然抽煙，成果同樣未必彰顯。他建議，政府應設獨立委員會，調查相關政策的成效，並認為規管加熱煙較全面禁止，更有效調低傳統香煙的煙民比例。