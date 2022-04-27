DSE︱中文科卷三考寫演講辭　見解論證部份可引本地運動員作例子

DSE中學文憑試今日（27日）考卷三聆聽及綜合卷。當中乙部要求考生撰寫畢業禮的演講辭，考生要整合資料所提供的內容，指出實踐理想須具備的兩個條件，並用例子說明有關條件如何有助實踐理想；見解論證部份考生則需要從運動員或作家兩個訓練計劃中作出選擇，提出兩個原因並加以論證。



荃灣寶安商會王少清中學副校長謝穗芬指出，今年的見解論證部份可選運動員或作家的訓練計劃，同時兼顧了「文」及「武」的學生，加上近年奧運熱潮，有不少熟悉的運動員可作例子論證；有考生則認為今年錄音的三把人聲都突出易分，不過聆聽部份有「跳題」出現，第四題及第五題答案出現的順序調轉，需要十分專注才不會錯失答案。



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今年題材較貼近青年人生活 作答料會較順利

謝穗芬指今年的聆聽及綜合卷較貼近青年人的生活，考生對題材較為熟悉，作答上會較順利。甲部份聆聽方面，謝認為今年的題型與過往相若，不過，仍有一至兩題較為會考到考生的整合能力，例如有題需要考生整合三名講者的說話特點，但角色對話鮮明，細心聆聽應並不難找出答案。

謝穗芬指今年的聆聽及綜合卷較貼近青年人的生活，考生對題材較為熟悉，作答上會更順利。（鄭子峰攝）

考生切忌心急未看清楚資料便下定論

乙部綜合則要求考生撰寫畢業講座的演講辭，分為整合拓展及見解論證兩部份，謝提到整合拓展當中，考生需要結合對話內容，找出實踐理想的兩個條件，再於資料中找出合適的例子作解說，如條件錯或例子錯便會被扣分，考生切忌心急未看清楚資料便下定論，而上品的答案則需在人物事例中清晰表達例子如何達到理想。

至於見解論證部份，謝認為以發展潛能及社會貢獻為原因去選擇訓練計劃會比較易，而計劃可選運動員及作家，不論「文」及「武」的學生都可以有較為熟悉的選擇；她又提到近年受奧運熱潮影響，考生對本地運動員例如張家朗等都較為熟悉，應該輕易便可以舉到具體的例子。

有考生指考卷較模擬卷簡單

考生王同學認為今日的考卷比平時的模擬卷略為簡單，指「知可以寫咗咩，唔會諗兩三分鐘都唔知寫咩，易過平時」；不過，王同學亦提到試題會刻意誤導考生，稱「例如四個選項都會講出嚟，要自己分辦邊個選項係啱」。

吳同學認為今年錄音的三位講者聲音都突出易分辨，不過，她亦提到上星期考英文聆聽時，留意到她今日座位的考生進了特別室，開考前很擔心會因訊號差而影響作答，而今日聆聽錄音時確實有聽到少量雜音，惟幸好並無影響答題，順利完成考試。

今日有2名考生不適選擇不應考 1名要求到竹篙灣考試

考評局下午公布今日文憑試相關數字，約有44,500名考生報考中國語文科卷三考試，合共設有477個禮堂試場、250個課室試場及637個為特殊教育需要考生而設的特別試場。

另外，今日分別有9名正檢疫及17名確診考生於竹篙灣社區隔離設施應考文憑試；2名考生因身體不適而選擇不應考。今早共處理1名考生要求即日到竹篙灣社區隔離設施應考的申請。