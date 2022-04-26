DSE︱考生坦言「睇唔明」閱讀理解試題　老師稱已算易理解

DSE中學文憑試今日（26日）考卷一（閱讀理解）及卷二（寫作）。閱讀卷有兩篇白話文節錄，分別為內地哲學家周國平的《一個人和三個人稱》以及《每個人都是一個宇宙》；另外有，三則文言文的節錄，分別為《說苑．至公》、《呂氏春秋．貴公》及《莊子．大宗師》。



荃灣寶安商會王少清中學副校長謝穗芬認為，今年的閱讀卷難度與以往相若，當中兩篇白話文更比以往更易理解；不過有考生則直言「兩篇都睇唔明」，指兩篇文都十分抽象，「正常人應該都唔會諗到依啲嘢」。



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荃灣寶安商會王少清中學副校長謝穗芬認為，今年的閱讀卷難易度與上年相若，當中甲部份指定閱讀篇章題目數目比去年少，考生有更充裕的時間答題，但最後一題問考生作者所勾起的愁緒，則需要考生活用知識及要對範文的深層意思有了解。

而乙部閱讀理解方面，謝認為過往數年出了小說及記事抒情文，今年出議論文是「完全唔出奇」，又提到兩篇文章都是深入探討「自我」，相對去年的《火車與橘子》更易理解及掌握；謝又認為考評局在設題上並不困難，不少問題在文本中可找到答案；另外，今年的閱讀卷亦少了要求考生分段及寫各段主旨的問題，兩樣都是考生較難應付的題型。

謝穗芬認為今年文言文「問得好直」，內容並非很難明，題目更有引導考生如何作答。

不過，謝亦提到每一篇的最後一題依然比較深，例如第一篇的最後一題，要考生解釋「讀好書、沉思、欣賞藝術活動等」如何喚醒「精神性的自我」，考生需要解釋讀好書、沉思、欣賞藝術活動的定義外，亦需要就個人的生活例子作適當說明才可取得高分，對考生而言是較困難。謝說，聰明的考生其實可直接引用較熟悉的範文作欣賞藝術的例子，只要是日常生活相關便可。

而文言文方面，謝則認為今年「問得好直」，內容並非很難明，題目更有引導考生如何作答。對於不少考生認為最後一題很難答，謝表示是因為考生難用適當字眼去作答，「如果考生有比較仔細去讀逍遙遊，佢答呢題係容易啲」。

王同學則直言「兩篇都睇唔明」，指「做就做得切但唔知寫咗咩落去」，認為兩篇文都十分抽象，更稱「正常人應該都唔會諗到呢啲嘢」。（梁鵬威攝）

雖然老師認為今年的閱讀卷的白話文更比以往更易理解，但考生王同學則直言「兩篇都睇唔明」，指「做就做得切但唔知寫咗咩落去」，認為兩篇文都十分抽象，更稱「正常人應該都唔會諗到呢啲嘢」。不過，王同學則認為文言文的部份很簡單，三篇的節錄都易理解。