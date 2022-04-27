再有兩人檢疫期間擅自離家　判監14日緩刑1年　累計225人被定罪

衞生署指，有兩人因違反《若干到港人士強制檢疫規例（規例）》（第599C章），今日（27日）在觀塘裁判法院被判刑。其中一名46歲女子，於檢疫令未屆滿前，離開其檢疫地點及脫下手環，被判處即時監禁14日，緩刑12個月。署方指，截至今日，共有225人因違反檢疫令被法庭定罪。



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衞生署表示，首宗個案涉及一名60歲男子，他早前獲發強制檢疫令須在家接受強制檢疫14日，在檢疫令尚未屆滿前。他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於2021年9月14日離開其檢疫地點。他被控違反規例第8(1)及8(5)條，於觀塘裁判法院被判處監禁14日，緩刑12個月，以及罰款2,500元。

而另一宗個案涉及一名46歲女子，她早前獲發強制檢疫令，須在家中接受強制檢疫7日。但她在檢疫令尚未屆滿前，在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於2021年8月15日離開其檢疫地點及脫下手環。她被控違反規例第8(1)、8(4)及8(5)條，於觀塘裁判法院就兩項罪行，分別被判處監禁14日，緩刑12個月，同期執行。

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至今225人違反檢疫令被法庭定罪

衞生署指，截至今日，共有225人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。署方發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並重申署方必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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