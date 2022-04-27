強制檢測｜增40幢　堅尼地城百年大樓、美孚新邨、東涌昇薈等上榜

本港第五波疫情持續，確診數字回升，食物及衞生局最新強制檢測公告顯示，今日（27日）繼續新增40幢大廈上榜，當中15幢為私人屋苑，包括上水名都巴黎閣、紅磡海濱南岸4座、大埔新翠山莊25座、東涌昇薈2座等；其餘25幢為公屋或居屋，包括粉嶺祥華邨祥德樓、香港仔田灣邨田澤樓、屯門兆安苑定禧閣等。

通告列明，任何人士曾於4月21日至4月27日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於28日或29日，即明日或後天接受核酸檢測。



▼4月27日 部份強檢大廈▼



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今日再增40幢大廈被列入強制檢測名單，包括15幢私人屋苑及25幢公屋或居屋。全港18區之中，北區及沙田區最多大廈上榜，各有5幢，其次為屯門區，有4幢大廈上榜。另有多區均有3幢大廈上榜，包括大埔區、元朗區、深水埗區、九龍城區及東區。

上榜私樓當中，不乏大型屋苑，包括紅磡海濱南岸 4 座、上水上水名都巴黎閣、大埔新翠山莊25座、東涌昇薈2座、荔枝角美孚新邨2期吉利徑1-3號、元朗新時代中城M3座、屯門卓爾居5座等。

另外，榜上亦有不少單幢式樓房，包括堅尼地城域多利道1號百年大樓2座、西灣河筲箕灣道280-288A號樂群大廈、灣仔聖佛蘭士街14號阜康樓、筲箕灣金華街57-59號念慈樓等。

▼4月27日強制檢測公告▼



至於公屋或居屋方面，有20幢為公屋屋邨，包括上水清河邨清顯樓、藍田德田邨德禮樓、九龍城德朗邨德瑜樓、香港仔田灣邨田澤樓等。另外五幢為居屋屋苑，包括鴨脷洲漁安苑紫安閣、大埔逸雅苑逸欣閣、屯門兆安苑定禧閣、青衣青泰苑誠泰閣及粉嶺昌盛苑昌靖閣。

根據公告規定，任何人士在4月21日至4月27日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，均需於4月28日或4月29日接受核酸檢測。三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）則毋須接受強制檢測。

▼截至4月28日，各區流動採樣站開放詳情▼



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政府晚上就上述強制檢測公告刊憲，並提到全港社區檢測中心為市民提供檢測服務，且設有預約及即場登記服務。市民只需在24小時預約系統提供簡單的個人資料，預約系統顯示各中心未來兩周的預約情況，便利市民計劃及選擇合適地點和時段進行檢測。中心會優先為已預約的市民提供服務。截至今日下午六時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。市民亦可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。

另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

社區檢測中心網站

▼4月26日，屯門蝴蝶邨蝶心樓圍封檢測▼

