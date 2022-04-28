牌照事務處排長龍　運輸署下月試行駕駛執照派籌　行車證擬電子化

運輸署牌照事務處櫃枱服務於4月21日重開後出現大排長龍情況，新一份審計報告建議運輸署探討設立派籌輪候制度的可行性，不過，該署決定不會推展全面派籌安排。運輸署署長羅淑佩表示，接受審計報告建議，惟強調該署並非拒絕派籌，更透露下月將在駕駛執照、即俗稱「人牌」中試行派籌，如順利將於四個牌照事務處中推行，指「好似出去飲茶㩒飛咁，唔使喺度排」。她又表示，運輸署計劃推出行車證全面電子化，目前正草擬修改法例，最快明年可實施。



香港汽車會會長李耀培今日（28日）則表示，過往派籌由於只須「㩒飛仔」，故導致出現排隊黨甚至有人炒籌的情況，反建議當局在現時緊急情況下「急事急辦」，改為收申請表後才派籌。



▼4月22日 運輸署長沙灣牌照事務處續排長龍▼



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積壓個案回落至8,000宗 相信「10日、8日可以做晒」

羅淑佩今日在港台節目《千禧年代》中表示，雖然第五波疫情嚴峻，但牌照事務處亦沒有暫停工作，採用輪更制度，同事更自發加班，令積壓個案已由高峰期時的3.5萬宗回落至約8,000宗，希望可盡快處理，同事假期亦有繼續工作，相信「畀多10日、8日可以做晒」。她又透露，當局將於四個牌照事務處試行駕駛執照派籌，相信下月起可實施。

至於車牌方面，羅淑佩指大部份排隊的人士為車行或保險公司代理人，指「一個人一次過有10個、8個申請，甚至多達成百個」，而業界反映一人一籌將影響運作，故運輸署會再考慮車牌安排。

運輸署署長羅淑佩。（資料圖片／余俊亮攝)

她又表示，現時行車證有過期日須每年續牌，當局希望可推行行車證全面電子化，只須在第一次領取時親身處理，行車證上亦不會再有過期日，只要在系統上證明已驗車及繳費便可自動續牌，「可能唔使年年番嚟，或者以後唔使再番嚟」。當局現時正草擬修改法例，並努力與警方商討執法上如何處理。

對於審計報告指運輸署在疫情下人手增加，但處理個案數量減少。羅淑佩在商台節目《在晴朗的一天出發》中直言：「如果疫情唔增加人手兩成半，電話唔會打得通㗎啦」。她解釋疫情下大量個案改以郵遞申請，表格或支票填錯的機會增加，指「試過有市民寫錯支票，1,804元寫咗18,040，咁我又唔收得你」。加上要透過電話聯絡申請人，故每宗個案都需要更多人手處理。

（香港01製圖）

香港汽車會︰希望該署可作臨時緊急支援

李耀培於同一節目中表示，不少會員反映排隊須數小時，指「唔可以食飯，甚至去完廁所或者要再排過」，不過，由於牌照過期涉及保險問題，例如駕駛執照過期，令保險或不承保，故不單是運輸署單方面可通融，而疫情期間更積壓大量申請，故希望該署可作臨時緊急支援。

他表示，過往「㩒飛仔」式派籌導致出現排隊黨，建議運輸署重設派籌後須收申請表後先派籌。對於網上續領申請率低，李認為因宣傳不足，指「好多車主都不知有呢個服務」，申請人亦要先到郵政局申請電子證書，不少車主不想去幾個地方，也擔心網上申請有失誤，所以選擇親身排隊。

國際駕駛許可證的預約名額使用率更只有5％（審計報告圖片）

議員建議在新界區開設牌照事務處

立法會交通事務委員會主席易志明在同一節目表示，本港駕駛牌照全面電子化起步較慢，委員會下月的會議，會由運輸署介紹電子牌照服務。另外，他說業界一直提出，當局應在元朗或屯門區開設牌照事務處，因為不少棕地作業車輛也在新界，加上新發展區人口增長，方便駕駛者不用到市區續牌。