確診大廈｜全名單2776幢　尖沙咀名鑄、啟德天寰上榜

第五波疫情逐漸放緩，昨日（27日）新增430宗確診個案。根據衞生防護中心最新的確診大廈名單，共2,776幢大廈上榜，再減少76幢。現時觀塘區有247幢大廈上榜，為各區之中最高，其次為沙田、元朗，分別有244及234幢，其餘地區均少於200幢大廈。

新上榜包括尖沙咀豪宅名鑄，以及半山羅便臣道景雅花園、啟德天寰等高尚住宅。



2776幢上榜大廈中不乏豪宅，其中新上榜的尖沙咀名鑄有不少名人業主，包括騰訊副總裁姚曉光、律師周啟邦、恆和珠寶主席陳聖澤等，而住宅與凱悅酒店及K11購物藝術館位於同幢，但出入口有別。

昨日新上榜大廈亦涉不少高尚住宅，包括半山羅便臣道景雅花園、啟德天寰星寰匯5座等，而單幢大廈灣仔阜康樓、跑馬地茗苑亦榜上有名。

港人疫情下喜愛Staycation，其中熱門酒店九龍海逸君綽酒店有患者在14日內曾居住。

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各區繼續有零星大廈上榜，西貢對面海邨海昌樓、屯門置樂花園樂恒苑、上水皇府山等都是昨日名單上新增的大廈。18區的大廈數目逐步下跌，現時只有觀塘、沙田及元朗區多於200幢大廈現患者。