曾江逝世｜何栢良斥防疫措施脫節　倡有條件下讓抵港人士家居檢疫

縱橫影壇多年的藝人曾江昨（27日）被發現倒斃在尖沙咀一間檢疫酒店房間內，震驚全港，更惹來抵港檢疫長者獨自入住檢疫酒店易生意外憂慮。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（28日）批評，本港防疫措施對比全世界而言是脫節，指全球有180個國家已不需旅遊人士入境後進行檢疫。



何栢良建議當局可安排符合條件或有需要人士抵港後家居檢疫，並借鏡新加坡使用定位工具及檢疫人士申報地點，而復常方向則不論邊境及內部社交距離措施，亦可以用「放寬、暫停、取消」三部曲。



▼4月27日 曾江被發現倒斃於尖沙咀檢疫酒店房間內▼



長者突發問題多 何栢良：錯失黃金搶救期不幸事件就發生

何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，長者因為健康或疾病引起的突發情況多，例如急性心臟病發或中風等，如身邊沒有人即時提供協助，包括藥物或協助打999求救，一旦錯失黃金搶救期，不幸事件就有機會發生。不過，曾江個案是否屬於上述情況，何就認為要等有關當局調查。

曾江於2015年獲最佳男配角。（資料圖片）

倡借鏡新加坡推家居檢疫 定位檢疫人士及定期報告位置

他認為當局可安排符合條件或有需要的抵港人士進行家居檢疫，強調疫情與一、兩年前情況不同，當時應對疫情沒有「防禦武器」，而現時各方面準備亦充足。他又指，家居檢疫安排可借鏡新加坡，例如要求檢疫人士使用定位工具及定期報告位置，並安裝手機應用程式，每日要拍照三次，再申報地點。

▼4月27日 疫情下的機場「人煙」稀少▼



+ 16

採「放寬、暫停、取消」三部曲方向 調整入境及社交距離限制

何栢良又批評，本港現時防疫措施對比全世界而言是脫節，全球180個國家已不需旅遊人士入境檢疫，有100個國家甚至不需入境人士進行檢測。他認為雖然本港難以「一下子跳到呢度，但作為國際城市，都唔可以太長時間完全同世界脫鈎」。

他建議復常方向不論邊境及內部社交距離措施亦可採用，「放寬、暫停、取消」三部曲，並因應實際情況推高疫苗接種，以及觀察輸入個案對重症個案比率有否大影響。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼

