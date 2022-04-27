曾江逝世｜UC Berkeley建築系畢業　曾執業數年　為皇都戲院發聲

資深演員曾江今日（27日）在檢疫酒店內驟然離世，終年87歲。曾江活躍影壇及電視界多年，其染髮廣告更是街知巷聞。然而，在全身投入演藝生涯前，畢業於美國加州大學柏克萊分校建築系（UC Berkeley）的他，曾是一名執業建築師，據本地文化深度遊組織「活現香港」透露，2016年曾邀請曾江為保育皇都議題拍攝短片，獲對方一口答應，認為曾江當年仗義執言，對保育皇都運動來說十分重要，得悉有心人猝逝，活現香港團隊無不感到惋惜，「本來打算皇都完成保育工程，重開之時邀請返當年為過皇都發聲嘅人到皇都戲院聚首一堂，曾江先生亦包括在內，但人生無常，未及等到皇都重開，佢就已經離開咗。」



曾江在上海成長，1949年隨家人移居香港，高中時期赴美求學，在美國加州大學柏克萊分校建築系畢業後，回港發展建築事業，曾任職建築師三年。

活現香港創辦人陳智遠形容，曾江對各種藝術皆有涉獵，對特別的建築物亦有一份執着，故團隊於2016年冒昧向邀請曾江為保育皇都戲院拍攝短片，獲對方一口答應。

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少時常流連「小上海」 難忘跟家人到戲院看戲

陳智遠憶述，當年團隊正在爭取皇都戲院評級為一級歷史建築，希望找來一些知名人士拍攝短片，令更多人關注事件。團隊得知曾江先生因來自上海，少時經常流連有「小上海」之稱的北角，加上其建築背景及知名度，故邀請他就事件發聲。

除了拍攝短片，曾江當日亦有就保育皇都議題與導演陳果及作家沈西城對談，曾江在對談中透露，小時候經常到皇都戲院看電影，「看電影都是家人帶我去的，那時候香港有很多戲院，不是現在的蚊型戲院，而是很宏偉、很大型的。那時間去看戲是一件事幹。皇都戲院常常上映西方電影。」

曾江亦在對談中提及到對皇都戲院的印象：

在建築方向比較特別，你們可以看見上面的圓拱，把力學應用在其中，其他的國家或城市很少見。香港有歷史性的東西買少見少，再加上這樣富特色的建築，我認為保留它是有其價值的。總之，我相信原汁原味保留戲院的結構，可變化出不同的用途。 曾江

畢業於美國加州大學柏克萊分校建築系（UC Berkeley）的曾江，曾是一名執業建築師，據本地文化深度遊組織「活現香港」透露，2016年曾邀請曾江為保育皇都議題拍攝短片，獲對方一口答應。（活現香港片段截圖）

有架子但令人長知識 用長者優惠搭巴士

陳智遠亦引述當日負責邀請曾江的另一名創辦人對他的感覺，形容曾江是個令人印象難忘的老前輩，「架子是有的，不過不令人難受，反而長知識」。

她亦憶述當日拍攝非常順利，完成後原打算送曾江乘搭的士，對方卻一口拒絕：「唔使，我搭兩蚊車」，說罷便登上102號巴士離去。雖然與曾江只有一面之緣，對於老前輩的離去仍感可惜，「我最鍾意曾江的角色是堅叔（《英雄本色》角色）。別了，堅叔。好好安息。」

我希望見到香港嘅建築除咗必要實用之外，要有舒適嘅空間……我希望年輕嘅設計師畀呢啲咁嘅空間香港人，咁樣嘅時候，家先至係個家嘛。 曾江

在全身投入演藝生涯前，畢業於加州大學柏克萊分校建築系（UC Berkeley）的曾江，曾是一名執業建築師。（資料圖片）

活現香港團隊認為曾江宣傳保育皇都戲院的短片十分重要，雖然片段只有短短一分鐘，但內容提到他認為「建築是一種歷史」，陳智遠坦言印象深刻，「我好鍾意佢呢一句，雖然個訪問好短，但交代到佢對本土建築的情懷同視野」。他形容曾江的身份及背景舉足輕重，由他宣揚保育皇都戲院更顯份量。

團隊今日亦在社交媒體發文，感激曾江為保育本土建築發聲，形容他即使離開建築界多年，仍持續關注香港城市地境，更提到在團隊參與籌辦的全港中學建築教育計劃中，曾江寄語在席者，「我希望見到香港嘅建築除咗必要實用之外，要有舒適嘅空間……我希望年輕嘅設計師俾呢啲咁嘅空間香港人，咁樣嘅時候，家先至係個家嘛。」

活現香港團隊認為曾江宣傳保育皇都戲院的短片十分重要，雖然片段只有短短一分鐘，但內容提到他認為「建築是一種歷史」，陳智遠坦言印象深刻，「我好鍾意佢呢一句，雖然個訪問好短，但交代到佢對本土建築的情懷同視野」，形容曾江的身份及背景，由他宣揚保育皇都戲院更有份量。（ 資料圖片／鄧倩螢攝）

冀工程完成後再邀曾江聚首 願望今落空

陳智遠透露，團隊本來打算在皇都戲院完成保育工程後，邀請當日曾為事件發聲的人士到室皇都戲院聚首一堂，曾江亦包括在內，「但人生無常，未及等到皇都重開，佢就已經離開咗，我哋都覺得好可惜。」團隊在帖文中亦表示，「謹此向這位建築保育的老朋友致敬，願你安息。」