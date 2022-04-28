DSE︱通識卷二暗藏伏位　首兩題涉比較或暗比　考生：做到想轉題

DSE中學文憑試今日考通識科，當中卷二有三題可供考生選擇，分別關於網上祭祀、西九故宮博物館及植物肉。



有選擇第一題的考生則表示進入b部份後感到太難，因開始「搵唔到資料去論證到自己唔同意個講法」，曾一度想轉題目；廠商會中學通識科主任馮凱玲說，留意到不少考生在應考時選擇了第一及第二題作答，但其實題型上因涉及到比較或暗比，較第三題植物肉困難，估計考生對植物肉較不熟悉，依生活經驗選題。



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有選答第一題考生中途覺得迷網

考生黃同學表示，選擇了第一題網上祭祀作答，他提到作答B部份時「一開始覺得好有信心嘅」，但寫到一半時便開始覺得迷網，開始「搵唔到資料去論證到自己唔同意個講法」，思考自己應該繼續作答還是換為作答其他題目。

黃同學作答B部份時「一開始覺得好有信心嘅」，但寫到一半時便開始覺得迷網，思考自己應該繼續作答還是換為作答其他題目。（梁鵬威攝）

廠商會中學通識科主任張素貞指今年的通識卷二當中，第三題b部份要求考生作答時只需緊扣植物肉及可持續發展便可，題型上應較第一、二題網上祭祀及西九故宮博物館容易，因第一、二題的b部份有「優先考慮」及「最有效方法」的字眼，涉及到比較或暗比，考生需另舉其他例子作比較論證，難度上較第三題高。

不建議中途轉題目 以免不夠時間作答

不過，在另一位廠商會中學通識科主任馮凱玲監考時，卻出乎她意料較多考生選擇了第一題及第二題作答，馮估計不少考生生活中較少接觸植物肉，對網上祭祀及故宮博物館的議題較為熟悉，單以生活經驗便選擇了作答第一或第二題，結果到了b部份才發現其實十分難；張素貞亦提到監考時見到到不少考生作答第一、二題a部份時都顯得很得心應手，但到b部份時便開始「撠撠地」，不時要停下來思考如何作答。

對於有考生作答到一半才考慮轉題目，張指一般而言絕不建議考生作答中途轉答其他題目，因通識卷的作答時間相當緊絀，中途轉題目很大機會會不夠時間作答，所以在審題時要十分小心，除了議題的熟悉程度外，亦要留意題型才作出選擇。

李同學認為今年的通識科少了政治或政策相關的題目，處理上算較為容易。（梁鵬威攝）

有考生對於通識科變為公民與社會發展科感可惜

李同學認為今年的通識科少了政治或政策相關的題目，處理上算較為容易，指「冇咁複雜，簡單就答中啲嘢就可以」，不需要考慮政治問題，或代入某某角色去作答。李同學又指出，今年每一個議題都有涵蓋得到，而卷一當中東奧及在家工作亦緊貼時事，貼近考生的生活，並不陌生。

今年是倒數第二年通識DSE，考生盧同學對於通識科即將變為公民與社會發展科感到可惜，他認為通識科六個單元，都很適合學生學習，範圍亦十分廣闊，「知做緊咩」，但從師弟師妹中聽說，公民與社會教育科著重於教基本法，「啲師弟話同公民與社會教育好似完全唔關事咁」。對於今年沒有政治題，盧同學認為是意料之內，「唔洗溫架喇，依家點會出呀」；又提到本來預計個人成長單元會考人氣組合Mirror相關題目，講述正面及負面影響，結果是與義工相關。