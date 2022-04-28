DSE︱通識卷一未見爭議題目　涉東京奧運、WFH等熱門議題

2022年中學文憑試DSE疫下開考，今日（28日）考通識科，卷一共設三題必答題，今年卷一未見有爭議性題目，三題均為港人過去一年最為關注議題，包括東京奧運、疫情下在家工作（WFH）以及義工服務調查，當中關於在家工作題目中，展示新聞報道及相關調查結果資料，要求考生解釋遙距工作興起理由，及認為是否在香港推廣等。至於東京奧運題目中，亦列出三篇新聞報道或網上雜誌文章，要求考生描述奧運會體現的兩個全球化特徵、東奧兩個正面價值及如何增進世界人民友誼等。



▼4月27日 DSE文憑試中文科卷三開考▼



通識科卷一共分三題必答題，有兩小時供校生作答，每題均有新聞報道、文章或調查結果等資料，供考生引用資料並結合所學作答，題目如下：

試題一：香港義工服務

（a）根據資料A，總結出香法人參與義工服務的兩個現象。（4分）

（b）參考資料B，指出解釋青少年參與義工服務對其個人長可能帶來的兩個好處。（6分）

（c）你在多大程度上同意以獎勵作為誘因來推動青少年參與義工服務？參與所提供的資料及就你所知，解釋你的答案。（8分）

試題二：2020年東京奧運會

（a）根據資料A，描述奧運會所體現的兩項全球化特徵。（4分）

（b）根據資料B，指出及解釋東京奧運會反映的兩項正面價值。（6分）

（c）參考所提供的資料及就你所知，解釋奧運會能如何增進世界各地人民的友誼。（8分）

▼張家朗東京奧運會奪金▼



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試題三：疫情下在家工作

（a）參與資料A，指出及解釋遙距工作興起的兩個原因。（4分）

（b）就對社會帶來的而言，你認為遙距工作應否在香港予以推廣？參考所提供的資料及就你所知，解釋你的答案。（8分）

23名考生竹篙灣應考通識 兩考生不適棄考

另外，考評局表示，今日共有4.44萬名考生報考通識教育科考試，共設有482個禮堂試場、257個課室試場及674個為特殊教育需要考生而設的特別試場。該局稱，今日分別有8名正檢疫及15名確診考生於竹篙灣社區隔離設施應考文憑試，2名考生因身體不適而選擇不應考。考評局公開考試資訊中心今早沒有收到考生要求即日到竹篙灣應考的申請。