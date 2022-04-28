全民檢測｜專家倡分8日、高風險區優先　放寬措施或令30萬人染疫

第五波疫情漸趨平穩，政府宣布逐步放寛社交距離措施。今日（28日）物流及供應鏈多元技術研發中心與理大聯合發表疫情預測研究。研究指出，如按現時適度放寛的社交距離措施推測，疫情有機會反彈，預計未來90日內累計將會有逾30萬人確診，但不會出現第六波。另外，研究建議可於疫情跌至最低點時，可進行8日的全民檢測，並分291個小區進行，高風險地區優先做檢測，預計可減30%感染個案。



理大深圳技術創新研究院（福田）院長史文中表示，建議可於疫情跌至最低點時，進行8日的全民檢測，並分291個小區進行。（羅君豪攝）

理大深圳技術創新研究院（福田）院長史文中表示，全民檢測將耗時8日，並分成291個小區進行，高風險及人口流動性大的小區需優先做核酸檢測。以本港每天能做約20萬檢測能力計算，採用五合一混採方式，每天預計可檢測100萬人，減低超過30%感染個案。

九龍中部為最高風險地區 建議可先做檢測

根據團隊研發的「加權核密度模型」顯示，現時最高風險地區為九龍中部，即包括九龍城、深水埗等地，因此該地區將需在第一日做檢測，相反新界北、新界東及離島等區域風險最低，可於第八日做檢測。

史建議，相關區域檢測的居民在有結果前，盡量不要離開檢測區域，其他非檢測區域的居民則可自由流動。他又指，如家庭環境欠佳的確診者可到隔離設施隔離，如家庭情況許可，可進行居家隔離。他坦言香港無法採取封城策略，因為此舉將對市民的生活造成嚴重影響。

至於何時做全民檢測，理大土地測量及地理資訊學系系主任陳武認為，應在疫情最低點時候做，而由於一波疫情大約維持三個月左右，即現時屬第五波尾段，因此可現在做，或待8月進行，但具體仍要交由政府決定。

理大土地測量及地理資訊學系系主任陳武表示，如按現時適度放寛的社交距離措施，疫情有機會反彈，預計未來90日內累計逾30萬人確診。（羅君豪攝）

陳武又表示，根據「香港2019新冠疫情發展預測」，政府現時有接近120萬人感染，如現時港府採取嚴格防疫限制，預計未來90日內累計僅有1,570人染疫；如沿用現時適度防疫限制，反彈幅度可控，兩至三個月內不會出現第六波，惟預計未來90日內累計將有逾30萬人確診。

取消熔斷機制對疫情影響微

如全面解除防疫限制，5月底至6月初會出現大爆發，並出現第六波，預計未來90日內將會有逾470萬人受感染。不過，陳又指，如本港累積感染人數已超過400萬人，本港再爆第六波的機會不大。

此外，研究發現，逐步開放入境及取消熔斷機制對港影響不大，建議現階段可恢復通關，縮短酒店強制隔離時間，但仍維持出入境前後的檢測規定，以免出現大幅反彈。

▼4月27日 疫情下的機場「人煙」稀少▼

