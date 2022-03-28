全民檢測尚未放棄　將參考圍封做法　林鄭：3個月內曾感染不用檢

本港連續兩日呈報確診少於1萬宗，第五波疫情高峰似已過，特首林鄭月娥今早（28）在每日抗疫記者會對近日人流回升感擔心，呼籲市民要更加忍耐，以讓4月21日可如期落實復課、放寬晚市堂食及重開處所等安排。
疫情漸見回落，全民檢測到底推不推？每日圍封強檢是否又等於全民檢測？林鄭強調，港府尚未放棄全民檢測，但選擇進行時機十分重要，現時無時間表。當局目前正每日圍封強檢，如推全民檢測，3個月內曾確診人士將如圍封強檢一樣，可獲豁免。
未放棄全民檢測 切斷傳播鏈可與內地商討免檢疫通關
林鄭指，全民檢測仍然是有效切斷傳播鏈措施，令社會可以重啟活動和與內地商討免檢疫通關。因此政府仍未放棄全民檢測，但時機很重要，全民檢測需要動員以千計人員，又包括很多居民，如果想達到最佳效果，想要選擇最適合時機。
封區檢測具極高參考價值 過去3個月曾感染毋須再採樣
她又指封區檢測具有極高參考價值，可以得知居民本身是否曾受感染或已痊愈，如果該位居民於受限區域內，佢也在過去3個月曾受感染，無論有沒有呈報，都毋須再做採樣。當在全民檢測時，做封區檢測或強檢時，都是同一規矩，但而加難以有時間表，因不知何時個案會下降。
▼3月27日 香港仔鴨脷洲邨利添樓圍封檢測▼
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對市面人流回升感擔憂 將盡最大努力推行檢測
林鄭亦提到擔心近期市面人流回升，距離4月21日放寬社交距離措施還有3至4周，中間也有清明節、復活節假期。林鄭明白市民有一定抗疫疲勞，亦理解市民想外出，所以未來3個星期會盡最大努力推動檢測，確保4月21日可放寬措施。
理解市民抗疫疲勞 籲多忍耐讓4.21如期放寬社交距離措施
她呼籲市民即使外出，也要嚴守防疫要求，避免到人多地方，戴妥口罩，跨家庭聚會要減少，此些需靠市民自律，期望大家忍耐一段時間，讓4月21日可如期落實一連串工作，包括復課、放寬晚市堂食、開放處所等，呼籲各位市民一齊努力。
▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼
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