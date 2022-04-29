非禮菲傭罪成囚30個月 八旬英籍醫生上訴得直 案件重審

八旬英籍醫生涉嫌在住所非禮菲傭，包括迫對方替他手淫。醫生早前被裁定2項非禮罪成，監禁30 個月。他提出上訴，法官杜麗冰今(29日)指，醫生在原審時首兩天未有律師代表，其後才聘用律師，惟原審裁判官拒重召女傭作供，讓辯方盤問。杜官認為，此舉令定罪不穩妥，遂裁定醫生上訴得直，案件需重審，期間醫生准繼續保釋。



上訴人Brian Drew Apthorp，原被控於2018年11月至2019年4月期間，在壽山村道住所兩度非禮年約30歲的女事主X。

他今日上訴得直後，控方庭上申請案件重審，並指上訴得直的理據並非案中沒有足夠的證據。同時，本案指控嚴重，事主亦願意在重審時作供。在上訴人一方不反對下，法官頒令案件重審。

指原審裁判官應批准辯方的申請 重召X被辯方盤問

杜官在判辭指，上訴人在原審時首兩天未有律師代表。審訊曾押後一度時間。其後上訴人已聘用律師，但原審裁判官拒辯方申請，重召X讓辯方再作盤問。原審裁判官認為，已給予上訴人足夠時間和機會盤問X。

杜官續指，上訴人雖是出色的醫生，但非有經驗的律師。同時，本案中的案情亦複雜，X的工作包括替上訴人按摩，而上訴人亦不否認按摩一事，以及想X替他的陽具塗藥膏。杜官指，本案辯方盤問時需處理多個事項，包括X未有即時投訴等。

杜官指，上訴人患有早期的認知障礙，加上本案複雜的背景，需要律師代表。原審裁判官應批准辯方的申請，重召X被辯方盤問。惟原審裁判官拒絕重召，令定罪不穩妥，遂裁定上訴人上訴得直。

案件編號：HCMA359/2021