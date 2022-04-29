杏花邨、安達邨及荃灣五屋苑污水呈陽性　23萬人獲派快測包

本港疫情近日漸漸回落。政府於今日（29日）公布，多區屋苑污水檢測結果呈陽性。其中包括東區杏花邨、觀塘安達邨、荃灣綠楊新邨和寶雲匯等。政府將陸續向約相關屋苑居民、清潔員和物業管理員派發約23萬個快速測試套裝，供他們自行檢測。



▼4月29日 部份污水監測呈陽性涉及屋苑▼



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因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處及房屋署將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約23萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及範圍及屋苑如下：

－荃灣區 — 石圍角邨、象山邨、綠楊新邨、朗逸峯及寶雲匯

－東區 — 杏花邨

－觀塘區 — 安達邨

政府發言人表示，使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。

進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼

