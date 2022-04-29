確診大廈｜2664幢全名單 西貢逸瓏海滙、薄扶林碧瑤灣上榜
撰文：勞敏儀
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疫情逐漸放緩，本港昨（28日）新增413宗確診個案，同日衞生防護中心更新的確診大廈名單，共有2,664幢大廈上榜，較前日再減少112幢，當中以沙田區為重災區（佔約一成），同樣有超過200幢上榜還有觀塘及元朗區。
新上榜大廈不乏高尚住宅，包括西貢逸瓏海滙、薄扶林碧瑤灣、九龍塘賢文別墅、日出康城Malibu等。
昨日確診大廈名單涉及2,664幢大廈，當中沙田、觀塘及元朗分別有245幢、237幢及226幢住宅榜上有名，其餘地區均少於200幢大廈有確診個案。
新上榜名單不乏高尚住宅，包括西貢逸瓏海滙2座、薄扶林碧瑤灣36座、荃灣環宇海灣8座、東涌藍天海岸3座、九龍城賢文別墅A座、西貢日出康城Malibu 3B座、馬鞍山迎海5座等。
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部分屋苑亦繼續爆疫，例如美孚新邨累計已有20座大廈上榜，較前日新增3座，但確診個案已較高峰期大幅回落；健威花園新增F座上榜，累計有4座大廈有居民染疫。
此外，觀塘順利紀律部隊宿舍3座及元朗警察已婚宿舍出現新確診個案。而香港屯門貝爾特酒店亦有住客染疫。
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