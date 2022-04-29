DSE｜數學科延伸部份今開考 一確診考生竹篙灣應考一人不適棄考
撰文：何瑞芬
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今屆DSE已在第五波疫情中展開，今日（29日）考試科目為數學科延伸部分（即M1、M2）。考評局表示，今日有1名確診考生，在竹篙灣社區隔離設施應考文憑試；另有1名考生因身體不適而選擇不應考。
▼DSE竹篙灣社區隔離設施特別試場環境及應考流程▼
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考評局指出，今日的數學科延伸部分考試約有7,400名考生報考，合共設有83個禮堂試場及127個為特殊教育需要考生而設的特別試場。
考評局稱，今日只有1名確診考生在竹篙灣應考，另有1名考生因身體不適而棄考，考評局公開考試資訊中心今早沒有收到考生要求即日到竹篙灣社區隔離設施應考的申請。
▼4月28日 DSE文憑試通識科▼
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