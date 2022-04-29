曾江逝世｜檢疫酒店指衞生署有巡查隊　按常理敲門無應或有事發生

資深藝人曾江日前被發現倒斃在尖沙咀檢疫酒店的房間內，其死訊引起全民熱議，有人質疑檢疫酒店支援不足。

位於九龍城的奧斯酒店同為檢疫酒店，董事長鍾偉棠今日（29日）表示，未試過出現敲房門無人回應的情況，認為如出現情況，按常理理解「有啲事情發生咗」。他又表示，衞生署於每間檢疫酒店亦設有巡查隊，負責協調工作及解答疑問，並監察酒店運作。



▼4月27日 曾江被發現倒斃於尖沙咀檢疫酒店房間內▼



奧斯酒店董事長鍾偉棠今日於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，檢疫人士被定為有傳染風險，其酒店會用膠紙貼在房門上。除遇緊急情況，例如火警等，酒店不會打開檢疫人士房門，其他情況則須當場作判斷。他又指，衞生署在每間檢疫酒店設有巡查隊，功能是確保檢疫人士由入住、上房，以及酒店服務等，不過巡查隊非24小時駐酒店當值。

被問到如果敲檢疫人士房門沒有回應，檢疫酒店會怎樣處理？鍾偉棠指，其酒店未試過出現類似情況，但按照常理理解，會懷疑房內「有啲事情發生咗」。他續說，其酒店曾有入住人士語言不通，沒有接聽電話，職員亦試過敲門，不過事後一定作紀錄，並呈報衞生署。

檢疫人士親友要求運送物品 鍾偉棠︰即時5分鐘內送上房

對於當局指酒店應用常理考慮隔離人士要求是否合理，鍾偉棠認為「常理」是易掌握的概念，「常理呢個字都解釋得好好、好合理」。他又表示，檢疫人士的親友經常送物品到酒店，最常見的為個人物品及食物等，他強調「即時5分鐘內送上房」。他認為當局雖對檢疫酒店有限制，但強調「政府指引有無束縛到酒店該做嘅事情做唔到呢？我又睇唔到有。」