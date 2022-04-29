衞生署未恢復個案追蹤　關注院舍學校等高危點　新病毒威脅待觀察

第五波新冠疫情持續，近日疫情漸趨穩定。衞生防護中心傳染病處主任張竹君，今日（29日）在疫情記者會上表示，現時尚未恢復個案追蹤，暫時只針對高危地點，如學校、院舍等地方進行相關個案追蹤。



另外，昨日本港出現第二宗涉及BA.5的輸入個案，張竹君稱新病毒株有機會比現時香港流行的BA.2傳播力高，但危險性則未有太大分別，世界衞生組織仍觀察中。



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張竹君表示現時個案追蹤仍未開始，但會先由高危地點開始進行，如院舍、學校、出現陽性病毒的污水大廈等重點地方。張補充，雖然現時個案數字較高峰期低，但仍有數百宗，過去四波疫情高峰時最多亦只有百多宗。她認為如重啟每宗個案的追蹤，將有很多人成為密切接觸者，現階段希望關注高危人士。

新病毒株BA.4、BA.5傳播力較本港流行的BA.2高

本港昨日出現第二宗BA.5變異病毒株，張竹君指，初步判斷新病毒株BA.4和BA.5有機會比現時本港流行中的BA.2病毒株較高傳播力。但兩種新病毒株的危險性、臨床表現嚴重性則未有太大分別。她說，世界衞生組織仍在觀察中，正進行更多分析，稍後才有結論。

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