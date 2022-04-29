疫情｜港府5.1起取消對海外國家外遊警示　張竹君籲非必要勿外遊

政府今日（29日）表示，現時全球各地疫情主要由Omicron變異病毒株引致，與香港有密切往來的海外國家或屬地疫情水平已大致呈下降趨勢，而本港居民如回港必須完成疫苗接種，到海外地區的風險已較低，故決定5月1日起取消對海外國家或屬地就新冠肺炎發出的外遊警示。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在下午的疫情記者會上表示，現時世界各地疫情個案多，香港相對「低返少少」，呼籲市民如非必要，可能盡量避免外遊。



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衞生署續籲避免非必要外遊計劃

政府自2020年3月17日因應當時全球各地的疫情，對所有海外國家或屬地發出紅色外遊警示，並強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，該警示將於下周日（5月1日）取消。

發言人表示，由於世界衞生組織仍宣布新冠肺炎為全球大流行，而世界各地疫情仍然持續，從公共衞生角度而言，衞生署呼籲市民應繼續避免非必要的外遊計劃。市民如無可避免需要外遊，應密切留意當地疫情最新情況，以及衞生署發出的旅遊健康建議。

港府亦會繼續透過嚴謹的「外防輸入」措施及指定檢疫酒店數目，控制整體從海外地區入境的人流及減低輸入個案的風險。

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