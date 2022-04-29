消息：5.1起本地客機機組人員酒店檢疫期減至3日　貨機人員免檢疫

確診個案逐漸回落，港府繼宣布下月起取消對海外國家或屬地就新冠肺炎發出的外遊警示後，消息稱，從海外返港的本地客機機組人員，下月起在指定酒店檢疫期由7日減至3日，本地貨機機組人員從海外返港亦免檢疫。在醫學觀察期間，他們亦不用佩帶監察手環。



▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



+ 8

國泰航空表示，歡迎港府調整機組人員檢疫及醫學監察規定，並於5月1日起生效。發言人表示，在海外逗留期間，機組人員必須在指定酒店房間內自我隔離及使用單次有效的門卡，並乘搭指定點對點交通往返酒店及機場；回港後，他們亦必須嚴格地遵守所有指定的測試要求、紀錄行蹤及使用「安心出行」應用程式。

發言人又指，一直以維護顧客、員工和社區的安全和健康為首要任務，亦深切明白嚴格遵守香港和海外防疫措施的重要性，所有值勤機組人員均已完成接種疫苗，包括第三劑新冠疫苗。

▼4月27日 疫情下的機場「人煙」稀少▼

