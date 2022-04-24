航班熔斷放寬｜國泰加開六月倫敦來回客機　6.7起每日至少一班

政府宣布5月起放寬航班熔斷機制，觸發門檻由原本三名乘客確診即禁飛，調高至五名，或全機乘客總數的5%或以上乘客，以較高者為準。國泰航空早前表示，將會恢復更多航班。《香港01》今午（24日）翻查國泰航空的營運時間表，發現6月來往英國倫敦的航班大增，由倫敦回港的航班，6月7至30日將每日都設服務，其中6月7、17及27日，每日都有三班航班。

有之前無法為留學女兒預訂回港機票的家長表示，現時已成功預訂6月底的機票，但仍擔心航班會突然被取消。她又透露，早已為子女預訂為期三星期的檢疫酒店房間，每晚房價約1,000元，即花費約2.1萬元。



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政府早前表示，將調整入境防控措施，包括由5月1日起，容許非香港民居來港。另外，由當日起，熔斷機制的觸發門檻將放寬，由三名乘客確診即禁飛，調高至五名，或全機乘客總數的5%或以上乘客，以較高者為準。

在政府宣布措施前，國泰6月份由倫敦來港的航班只有寥寥三班。在措施宣布後，國泰稱歡迎有關措施及其他防控措施，認為對逐步恢復旅遊活動，及強化香港航空樞紐的網絡具積極作用，之後會逐步恢復更多航班。

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6月7至30日起每日都有倫敦回港航班

翻查國泰今日更新的航班時間表，來往倫敦及香港的航班將會大增，其中從倫敦到港的，6月7至30日均設航班服務，當中7、17及27日，更會日設三班航班。至於香港往倫敦的，則6月5至30日，均每日設航班服務，其中5、15、16、25及26日，每日有兩班航班。截自下午5時可見，大部份倫敦回港航班仍有機位。

不過國泰5月份的航班未見大變動；6月份由其他歐洲城市來往香港的，亦不見特別增加，例如英國曼徹斯特直航到港的，全月仍維持兩班。

家長成功為英國留學女兒訂機票回港放暑假

關太早前接受《香港01》訪問時透露，其16歲女兒在英國留學，原本計劃暑假回港，並早已為她預訂國泰及英國航空的機票，然而航班均被取消。關太今日再表示，已成功為女兒改訂6月26日的機票，但由於距離起飛仍有兩個月，仍會擔心再突然取消機位。

她續指，之前已擔心航班變動，故早已預訂6月27日起，連續三周的檢疫酒店，平均每晚房價1,000元，即合共約2.1萬元。她表示，酒店房不能取消預約及退款，除非政府政策再有變動，不過現時最重要是女兒可以回港。