9間社區隔離酒店下月改供旅客檢疫 料增4000間指定檢疫酒店房
撰文：勞敏儀
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政府早前宣布由五月一日起按風險評估，適度調整入境防控措施，包括容許非香港居民從海外地區入境香港。因應預期整體來港旅客的數目會持續增加，政府決定將九間早前用作或預留作社區隔離設施的酒店，轉作指定檢疫酒店用途，預計將提供約4,000間指定檢疫酒店房。
▼9間轉作指定檢疫酒店▼
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港府表示，由於預期整體來港的旅客數目會持續增加，評估社區隔離設施的使用情況後，決定將9間早前用作或預留作社區隔離設施的酒店，轉作指定檢疫酒店。該批酒店將於下月初相繼投入服務，並接受房間預訂，預計將額外提供約4,000間房。
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新增指定檢疫酒店名單：
1. 銅鑼灣利景酒店
2. 觀塘帝盛酒店
3. 九龍東如心酒店
4. 香港遨舍衛蘭軒
5. 麗豪航天城酒店
6. 富豪九龍酒店
7. 香港海景絲麗酒店
8. 香港荃灣絲麗酒店
9. 香港朗廷酒店
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