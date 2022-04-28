曾江逝世｜ 張竹君：家屬物資好快已送達　酒店不需事事問官方

資深藝人曾江昨日（27日）被發現倒斃在尖沙咀檢疫酒店的房間內，其家屬稱曾江曾指心口痛需要家屬送藥及未能聯絡上，但檢疫酒店就曾表示要衞生署批准才可開門，其死訊引起全民熱議，有人質疑檢疫酒店支援不足及送藥遲，其死因或為人禍。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（28日）澄清，據閉路電視記錄，曾江家人周二（26日晚）曾送過物品到酒店，職員不久後即將該包物品送到房門，因曾江曾在晚上8時致電問及此事，職員不到9時已把品放到門口而且已被取走，重申當局一直強調酒店應用常理考慮隔離人士要求是否合理，指「唔需要每樣嘢都問返官方」。



4月27日 曾江被發現倒斃於尖沙咀檢疫酒店房間內▼



張竹君：職員「唔係好耐」已將該包物品送上房

曾江在檢疫酒店倒斃一事轟動全港，亦成疫情記者會追問重點。有傳媒問及曾江事件是否涉及延誤送藥，其死因是否人禍，張竹君澄清，根據酒店閉路電視，曾江家屬曾在周二晚送一包物品到檢疫酒店，形容酒店職員「當晚都唔係好耐之後」已將該包物品送上去，而且曾江曾在當晚8時致電酒店，問及家屬送的物品，而酒店職員未到9時已將物品送到房門口，而且被取走。

酒店毋須事事問官方 未收到曾江求助

對於「需問准衞生署才可開門」的說法，張竹君解釋，當局一向強調，酒店應用常理去考慮隔離人士要求是否合理，不需每事都問官方說法，又稱當局在檢疫人士未入住檢疫酒店前，會提供相關資訊，提醒他若有特別情況，可致電前台，或致電2125 1133熱線，甚至是報警求助。

她又指，若檢疫人士有特別照顧需要，例如身體問題需要照料，可申請安排照顧者陪同入住。她稱手上無資料迄今有多少宗陪同入住申請，而食衞局指定計劃辦事處正在跟進今次事件，據其了解，當局無收到曾江的求助。

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承辦商拍門抽查無人應門揭發事件

張又透露，根據法醫初步檢測，曾江新冠病毒測試為陰性，而其在酒店時的檢測亦為陰性。她稱不會有衞生署人員巡查檢疫酒店，但因檢疫人士每日都需進行快速測試，為希望快測準確及無遺漏，當局會在檢疫的第三日委託檢承辦商人員抽樣為檢疫人士做核檢測。她指據其所知，當日應有承辦商人員拍門做檢測，卻無人應門，故通知酒店職員作出跟進。

至於今日下午一名內地援港照顧員疑猝死在尖沙咀一間酒店內，張竹君稱不知此事，手上亦無資料。