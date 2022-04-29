抗疫熱線助理斥旅議會誤導　新入職紅日不獲支薪　每月收入少幾千

民政事務總署2月設立「居安抗疫」服務熱線，為進行家居檢疫的人士提供支援及協助，並招聘旅遊從業員，出任熱線助理，由旅遊業議會負責招聘工作。

不過，熱線助理的薪金計算問題近日爆爭議。數十名新入職助理不滿旅議會拒支付法定及公眾假期薪金，以致原本18,000元的月薪減少於數千元，周四（28日）與旅議會職員對質。

旅議會表示需調查事件，現階段無資料可提供。



陳小姐（化名）3月申請熱線助理職位，並與旅業會簽訂為期三個月的僱傭合約，她表示，招聘文件及合約，均列明早更及中更月薪18,000元。她周四（27日）收到首筆薪金，但發現金額少了逾3,000元，不少同事亦出現類似情況。

陳小姐表示，她指，周四曾有同事就薪金問題，向熱線中心管理人員查詢，對方與旅議會溝通後，始知工作未滿三個月，法定及公眾假期都不獲支薪。

招聘文件列明，「居安抗疫」熱線助理早更及中更的月薪為18,000元。（受訪者提供）

旅議會以18,000元作基礎，除以31日計算出員工的日薪，減去公眾假期的日子後，以員工實際上班的日數，計算出員工該月薪金。換言之，入職前三個月，如工作的月份有法定及公眾假期，該月的薪金不會達到合約列明的18,000元。

旅議會的職員當日曾到位於荔枝角的熱線中心解釋薪金計算的問題，有數十名熱線助理到場。陳小姐指，對方只強調根據《勞工法例》，僱員工作滿三個月才可享有薪法定假期，又承認因系統出錯，計錯部份員工薪金。

陳小姐認為，旅議會的職員沒有正面回應熱線助理的提問，一味「遊花園」，令在場人士鼓譟。她表示，旅議會職員稱會再與上司討論薪金計算問題，10日後會再給予回覆。

根據旅議會與員工簽訂的合約，員工可獲的有薪假，並非休息日、法定假，或合約列明的公眾假期，月薪已包括法定及公眾假期薪金。（受訪者提供）

據了解，旅議會與員工簽訂的合約只有英文版。根據合約，員工可獲的有薪假，並非休息日、法定假，或合約列明的公眾假期，員工月薪已包括法定及公眾假期薪金。不過，陳小姐指，簽約時無人向她說明有關安排，又強調招聘文件列明月薪18,000元，無提及會扣減，認為做法誤導員工。

有熱線中心的職員指，旅議會周五（29日）要求熱線中心員工，簽收一份用中文撰寫的「『居安抗疫』熱線計劃TIC人力資源政策」。（受訪者提供）

另外，有熱線中心的職員指，旅議會周五（29日）要求熱線中心員工，簽收一份用中文撰寫的「『居安抗疫』熱線計劃TIC人力資源政策」，當中有段落寫明工作滿三個月後才可享有公眾假期：「但我的合約只有三個月。」該職員又指，旅議會未宣布完成合約後會否續約。

《香港01》已就事件向旅遊業議會查詢，惟旅議會指需調查事件，現階段無資料可提供。