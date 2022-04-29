疫情｜增366宗確診　多11宗死亡　學校呈報9宗個案

確診個案再度由四百多宗回落，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（29日）表示，新增366宗確診，另多11宗死亡個案呈報。366宗確診個案中，有14宗為輸入，其中八宗個案的患者昨日抵港，涉及三個航班。另外，學校呈報多9宗個案。



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增366宗確診 多11宗死亡個案

張竹君表示，今日增366宗確診個案，包括核酸檢測196宗、快速檢測170宗，第五波至今累計119萬1216宗；而死亡個案增加11宗，包括醫管局呈報的六宗新增個案、以及衞生署殮房呈報的五宗個案。第五波疫情至今，累計死亡個案為9085宗，總體病死率為0.76%。

5宗死亡個案經衞生署殮房呈報

經衞生署殮房呈報的五宗個案，涉1女4男，年齡介乎69至90歲，其中一人居於院舍的院友。這些個案患者於2月25日至3月底離世，均是在殮房檢測發現陽性，經過病歷分析後，認為五人死因與新冠有關。五名死者中，有一人於2月14日接種科興疫苗；另有一人在去年12月已接種兩劑復必泰疫苗。

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學校增9宗個案 涉7學生2職員

學校方面，有9間學校呈報個案，涉及七名學生及兩名職員。張竹君提到，其中一名學生與一位早前已呈報快測陽性的學生屬同一家庭，兩人自本月25日後已沒有上學。

14宗輸入個案 8宗屬昨日抵港

至於輸入個案，張竹君指有14宗，11宗核酸檢測陽性、3宗快速檢測陽性。14宗輸入個案中，有八宗昨日抵港，涉及航班CX270、XC363及EK384。

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