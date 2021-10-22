01消息︱沙中線過海段最快6、7月通車　新界直達金鐘免轉車

原定明年首季開通的沙中綫紅磡至金鐘站過海段，早前傳出會再度延誤。港鐵多次指東鐵去年延遲實施信號系統，令沙中線過海段原有通車目標嚴峻。在8月業績會更透露，沙中綫工程出現5個月延誤，以此推算或遲至明年第三季開通。

《香港01》接獲最新消息，指港鐵經追趕進度後，最新落實通車日期為明年6至7月，屆時連同已在6月全線開通的屯馬線，沙中線將全線打通，連接港島，將可由新界免轉車直達金鐘。



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今年初已有消息傳出，港鐵確認沙中線過海段無法趕及明年首季過車，當時仍在評估須押後多久，並指希望是最後一次延期。事實上，沙中線落實興建時預計過海段通車目標為2020或2021年，其後因為宋皇臺站考古工作、及紅磡站醜聞以至會展地盤問題，一再延至明年首季通車。

港鐵今日（22日）公布，過海段最後一次路軌接駁工程將於本月底進行，下午會見傳媒交代最新工程進度，表示將於明年6月至7月開通。

立法會議員田北辰表示，港鐵在8月時表示工程會延誤5個月，當時預計明年第三季通車。據他了解，該段鐵路將可以明年7月通車，如情況理想，則可以爭取6月通車，較原先估計提早，認為港鐵已經盡力。