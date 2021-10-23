01消息｜沙中線過海段明年中啟用　習近平主持通車儀式機會高

明年7月1日是香港回歸祖國25周年，按照過往安排，國家最高領導人定必來港巡視，據悉，港府以國家主席習近平來港作出部署。據了解，港府正籌備習近平在港活動，除盛傳會為西九文化區故宮博物館揭幕外，也趨向安排由他屆時主禮沙中線過海段（即東鐵線過海段）通車儀式，並就此詢問港鐵可行性。



港鐵昨日（22日）突公布預計過海段在明年6至7月通車，兩者不謀而合，較盛傳的第三季略提早。



東鐵過海段(沙中線過海)設有會展及金鐘兩站，由新界北直達港島核心地帶。（資料圖片）

逢回歸5及10周年都有國家主席到港巡視

2002年時香港回歸5周年，時任國家主席江澤民訪港；2007年回歸10周年及2012年回歸15周年，時任國家主席胡錦濤均有訪港；到2017年香港回歸20周年， 現任國家主席習近平來港，出席第五屆政府就職典禮。

熟悉保安事務的消息人士透露，按照慣例，中國最高領導人在明年7月1日香港回歸25周年時，定必來港巡視，以及出席新一屆特區政府主要官員的就職典禮及監誓。

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警方行動處副處長專責籌備回歸活動保安工作

警隊內部早於大半年前，經已交由行動處副處長陳俊燊，專責籌備明年回歸25周年慶典的保安工作。由於這次是以有國家領導人到港為原則安排，加上反修例風波以來情況，警方全民候命，集中「防亂」及應對大型活動；《香港01》9月中報道，起初因反修例而設立的「特別任務警察」，並未因社會穩定下來而取消，而是仍有逾千人編制，據悉將延續至明年以應對回歸25周年，屆時各部隊料須借調更多人手輔助警方。

▼10月22日，東鐵線過海段新站會展站工人施工情況▼



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原有沙中線被一拆二後，顯徑、鑽石山、啟德、宋皇臺、土瓜灣、何文田及紅磡站（新月台）駁通馬鞍山線及西鐵線，成為屯馬線一部分；而港島金鐘（新月台）、會展兩站，則改為連接東鐵的紅磡站，坐東鐵可由羅湖／落馬站直接過海到金鐘。

東鐵線由邊境直達金鐘深層意義重大

據了解，港府正部署習近平來港時的參觀地點，除盛傳會去西九文化區故宮博物館外，早前亦有向港鐵查詢沙中線過海段能否趕及明年中通車，特別是會展站的開通，屆時或安排習近平由九龍車站坐東鐵列車過海至會展站。

然而會展站距離香港會展中心的路程，並不算短，未必適宜步行至會展大禮堂，潛在的保安風險甚大；而且僅得一個新會展車站開通，算不上甚麼宏偉工程項目，若由國家領導人主禮會否有「降格」之觀感，故一度陷於猶豫。然而東鐵全延線通車，直接駁通港島心臟，深層意義重大，故現時趨向希望安排由習主席負責主禮開通。

會展站及金鐘站進入最後工程階段

沙中線過海段最初工程上馬時計劃在2019年啟用，及後又發生了剪鋼筋、沉降、接收工地延誤、嚴重超支等等一連串社會嘩然事件，多次延後通車日期，港鐵昨日公布預計東鐵過海段在明年6至7月通車。根據港鐵早前釋出多張金鐘站擴建部份的新照片，顯示工程已大致完成，港鐵昨補充，東鐵過海段會展站及金鐘站的相關工程，已進入最後裝修及政府檢測驗收階段。

東鐵線過海使用9卡列車，行政總裁金澤培表示，目前已有20多列韓製9卡列車到港，當中18列新車已投入服務，現時每隔一兩星期就有新列車抵港。港鐵均未有回應何時會完成更換列車，車務營運及本地鐵路總管黃琨暐僅指會留意載客情況，列車完成驗收後亦會投入服務。

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