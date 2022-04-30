保就業2022｜首日接8.7萬申請符預期　熱線昨接8萬查詢籲市民忍耐

第五波疫情重創本港經濟，政府重推保就業計劃並於昨日（29日）起接受申請。政策創新與統籌辦事處總監何珮玲今日（30日）接受電台節目訪問時表示，至今接獲4.9萬名僱主申請，當中逾八成過去曾申請過，約9,000宗是新申請，另外亦有3.8萬宗自僱人士申請，數字符合預期。

她稱，保就業熱線昨接獲七至八萬宗查詢，雖已加近一倍人手，但因每個電話平均需處理11至12分鐘，耗時較長，籲有需要市民耐心等候。



何珮玲今日（30日）在港台節目《星期六問責》中提到，今次首日申請數字對比過去兩期保就業計劃，僱主申請數目較之前稍多，自僱人士則差不多。她說，保就業熱線在未開始申請時，每日接約1萬宗查詢，但昨開放申請後，查詢電話飆至七至八萬宗。

她續稱，創新辦雖已預計申請首日會是查詢高峰，已加派多近一倍人手處理，但因每個電話處理時間比較長，平均需要11至12分鐘，有不少市民致電後，一邊與接聽員對話，一邊在網上申請，故需時較長，呼籲有需要市民耐心等候，又稱相信求助電話會隨時間慢慢下跌。

服務中心仍有預約名額

至於五個服務中心方面，何指，中心主要功能是協助有需要人士填寫網上申請，需要預先預約才可上門，昨日亦有一些僱主及自僱人士前來求助，而未來五日，只有四分一名額已預約，故仍有空間，建議有需要人士可預約前往。

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新保就業計劃鼓勵僱主增聘人手

問及過去兩期計劃，與今次新一輪保就業的分別，何珮玲解釋，政府在兩年前的保就業計劃中，主要希望能保住僱員，但今次配合到消費券政策，希望能做到帶旺市道，增加僱主信心，「𠵱家貪心啲，除咗保住僱員仲想佢哋請多啲人。」她又承認，在去年底之後開業的公司，則因計劃要求需在去年底前有強積金戶口資料，而未能受惠。

860名僱主涉違規共7,000多萬元款項未還 何佩玲：不理想

過去兩期保就業計劃中，有僱主因未能承諾請足夠人數而被要求退還補貼或罰款，何珮玲稱，至今約有860名僱主未完全交還款項，涉款7,000多萬。她稱，兩年前參與計劃的僱主有約八成有守約，有18%未必完全請夠僱員，但只差一兩名，另有少數僱主則未有守諾聘請足夠員工，而需還款或罰款。

何續稱，在某些未守諾的個案中，有僱主與當局書信來往，解釋可能因強積金受託人無準時處理申請，而令其強積金紀錄無反映僱主已請足夠人數，因此處理時間較長，延至兩年後仍未收回款項，部份僱主更有申請新一輪保就業。她承認情況不理想，呼籲該些僱主盡快還款，否則政府有權不處理其新申請。

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