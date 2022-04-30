保就業2022｜羅致光：首日4.9萬僱主申請反應熱烈　失業高峰已過

本港1月至3月本港最新失業率升至5%，超過18萬人失業。勞工及福利局長羅致光今日（30日）指出，由於2月數字「惡化得好緊要」，而3月出現好轉，故下個月公布2月至4月的失業率，「相對1月至3月一定差啲」。不過他相信，失業率高峰已過，而政府推出的「保就業計劃」產生經濟效果，公布後「有啲行為轉變，（僱主）開始諗捱埋落去」。

保就業計劃昨日（29日）開始申請，羅致光指首日申請已有4.9萬顧主申請，認為反應相當熱烈。他又指，由於大部份僱主在2020年亦有申請，相信不須太多查核就可批出補貼，希望可在一個多星期內批出。



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羅致光今日在商台節目《政經星期六》中指，4月公布的失業率數字是1至3月平均數，而3月數字已比2月好轉，故下個月「再睇2至4月，相對1至3月一定差啲」，但他相信到3至5月，幾乎肯定失業率會有改善。他認為失業率高峰已過，估計因當局於3月公布就保業計劃「有啲行為轉變，（僱主）開始諗捱埋落去」，產生經濟效果。

他表示，就保業計劃首日有近五萬個顧主申請，反應相當熱烈。而大部份因有申請2020年計劃，以2020年作參照月份，相信申請僱主很快就可取得補貼，「基本上唔使查好多嘢就可以批，希望一個多星期內可批出補貼」。

被問到超級市場在疫情中生意沒有太大影響，為何亦可申請就保業計劃？羅致光回應指，計劃希望可集中協助中小微企，承認疫情對部份行業影響較小，但員工染疫或檢疫亦影響企業運作，「超級市場有段時間上架都上唔切，生意點都有影響」，加上亦有小型超市要照顧。

至於部份長者僱員或沒有強積金戶口，羅致光強調計劃理念是幫僱主請人及支付工資，減少經濟壓力；加上要速度快，故不會收集僱員個人資料，故只會「數人頭」。他稱如要僱主交糧單等資料，時間「要多好多萬倍，係一個取捨，故感覺上有啲人覺得幫唔到我」。在長者兼職員工方面，他強調僱主領取補貼後，要將全數4,000元補貼用於員工工資上，否則要交還補貼及罰款。

臨時失業支援方面，羅致光強調是一筆過及臨時的計劃，認為現時失業援助上最重要是取消強積金對沖，目標在今屆政府內完成。他稱雖然現時經濟不景，但因立法後仍有不少工作要處理，故料將於2025年才實施。

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