保就業2022｜首日4.2萬僱主、2.7萬自僱者申請 創新辦指反應熱烈
撰文：江麗盈
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政府重推津貼僱主支薪的保就業計劃，相關計劃今日（29日）開始接受申請，截至今日下午6時，當局共收到超過42,000名僱主及約27,000名自僱人士的申請，政策創新與統籌辦事處形容首日申請反應熱烈。
▼保就業計劃2022實用連結及聯絡方法▼
查詢電郵：enquiry@ess.gov.hk
查詢電話：1836122
▼4月29日，保就業計劃服務中心啟用▼
政府發言人指，計劃今日起接受申請，為期兩星期，首日申請反應熱烈。發言人提到，網上申請系統今早8時啓用，整日運作暢順。截至今日下午6時，當局已共收到超過42,000名僱主及約27,000名自僱人士的申請。
發言人續指，僱主實際獲得的補貼金額和需承諾聘用的僱員人數，都是按僱主的自選補貼人數計算，「2020保就業」紀錄或「2021第四季」紀錄只是為僱主的自選補貼人數設定上限。
發言人建議，如申請人曾獲批2020保就業計劃，但預期在新一期保就業補貼期的僱員人數較2020年為少，宜選擇以當時的紀錄為計算補貼人數上限基礎，因已能提供足夠補貼名額，又可縮短審批程序，更早收到補貼。
▼4月25日，政府公布「2022保就業」計劃詳情▼
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自僱人士可獲8000元資助
政府今次重推的保就業計劃，為僱主提供今年5月至7月的工資補貼。補貼額設有兩級：每名月薪8,000元或以上合資格僱員的每月補貼額劃一為8,000元；而每名月薪3,000元或以上但少於8,000 元的僱員，或每名月薪少於3,000元的65歲或以上僱員，每月補貼額劃一為4,000元。此外，計劃向合資格自僱人士提供一筆過8,000元資助。
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