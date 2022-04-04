營養師教路：多吃粟米、南瓜等補充益生菌助減「長新冠」症狀

第五波疫情襲港，逾百萬人染疫，大部分患者已然康復，但不少人卻受「長新冠」 後遺症困擾，影響日常生活及工作，常見症狀包括極度疲倦、氣促、胸痛或緊繃、俗稱腦霧的記憶力和注意力轉差、失眠、心悸、頭暈、刺痛等。不想疫後「手尾長」，營養師教路，日常可多吃全殼類食物如粟米和南瓜、蔬果和堅果等，以補充益生菌和益生元，改善腸道健康或成減輕長新冠後遺症的關鍵。



養和醫院註冊營養師莫穎姍表示，若不幸染疫，可從飲食中攝入充足的維他命C及D、鋅等，以增強身體免疫力，有助預防重症，抵抗病毒。

雙歧桿菌量偏少可長達半年

莫穎姍稱，中文大學醫學院早前一項研究發現，患者的腸道細菌失衡或與長新冠的症狀息息相關，受長新冠困擾的人腸道微生態有異常，「好菌」明顯較少，「惡菌」則較多，他們身體中能影響疫苗抗體水平的雙歧桿菌量較少，情況維持半年，「有數據顯示（腸道細菌失衡）可能會影響呼吸道感染如咳嗽。」她建議長新冠患者可多進食全殼類食物，如粟米和南瓜、蔬果和堅果等補充益生菌和益生元，改善腸道健康或能減輕新冠後遺症。

莫穎姍稱，有高血壓的新冠患者出現嚴重病情的風險約為沒有高血壓患者的2 至 3 倍。

有足夠維他命D患者住院時間較短

新冠患者一般出現喉嚨痛和發燒等炎症，患者也可透過抗炎飲食來改善症狀，例如每周進食2至3次含豐富Omega-3脂肪酸的深海魚或蛋黃。

莫穎姍指，雖未有全面數據證明補充營養素能減輕新冠肺炎症狀，但透過多攝取維他命C、D和鋅有助增強免疫力，預防嚴重病症，亦有研究顯示身體有足夠維他命D的患者住院時間較短，而且能減低需要插喉的機會。她建議可每日進食奇異果或三色椒等蔬果來攝取100毫克維他命C，平時可每日用15至20分鐘時間外出，讓皮膚接觸太陽，或吃動物肝臟來攝取維他命D。

莫穎姍（左）和羅銘駿（右）表示照顧染疫長者時應多留意他們的心理狀況。

長期病患者要特別注意飲食，因新冠病毒會減弱身體分泌胰島素的能力和對胰島素的反應，莫穎姍建議糖尿病患者要定期或增加檢查血糖，配合進食蛋白質食物和軟身蔬菜，少吃多餐來補充營養；腎病患者則要進行低蛋白和低鈉飲食，確保足夠的碳水化合物和適量的油份，高血砷的長者可選擇吃罐頭粟米和鷹嘴豆或急凍椰菜花；高血磷長者則可多吃肉類和乾貨如急凍蝦和帶子等。

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染疫的長者可能因身體不適而失去食慾，養和醫院註冊營養師羅銘駿建議，居家照顧者可烹煮較軟身的蔬菜和肉類，配以可增加食物鮮味的乾貨如瑤柱給長者，煮法盡量以蒸、炆、灼為主，例如豬似蒸豆腐、肉碎蒸水蛋和冬菇蒸肉餅，若長者喉嚨不適，可多喝湯水補充營養。