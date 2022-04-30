確診連日維持3位數　張竹君：難評估有否免疫屏障　仍有機會反彈

本港今日（30日）新增363宗新冠確診個案，確診數字連續數日維持3位數字。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，目前並無評估，確診宗數何時會降至雙位數，希望隨疫情下降，數字亦會越來越低。

她又認為，難以評估本港是否已出現免疫屏障，估計仍有二三百萬人未染疫，加上Omicron變種病毒傳播力強，即使疫苗接種率有所提高，但接種後仍有染疫風險，疫情仍有反彈的機會。



對於亞博館昨日只有40病人留醫，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，會視乎情況調整，有需要可能將亞博社區治療設施轉為備用模式，但會保持機動性，應對疫情反彈或第6波疫情。



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本港今日新增363宗新冠病毒確診個案，確診數字連續數日維持3位數字。對於疫情趨勢，張竹君指，並無評估何時會跌至雙位數，希望隨疫情下降，數字亦會越來越低。

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張竹君︰市民社交活動增加 仍有反彈機會

對於復活節假長假期後，本港未見確診數字大幅反彈。張認為，情況難以估計本地是否已有免疫屏障，因Omicron可一傳八至九人，即使大學估計已有數百萬人確診，但仍有二三百萬人未染疫，即使疫苗接種率有所提高，但接種後仍有染疫風險。她續說，如五一勞動節或佛誕假期，市民多社交活動，確診宗數仍有反彈的機會。

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港正面臨外防輸入壓力

本港將放寬機組人員入境限制，亦取消外遊警示。張說，全世界不少地方，都已放寬出入境措施，本地正面臨外防輸入的壓力，當局同時監察外防及內防有否出現個案反彈。

至於近日確診數字下跌，亞博館的社區治療設施，昨日更只有40名病人。劉家獻指，亞博館設施的角色，是接收其他醫院的病人，以減少醫院的壓力，會視乎情況調整，有需要可能轉為備用模式。但他強調，必須保持機動性，若面對反彈或第6波來襲時，可隨時重啟亞博館的治療設施。