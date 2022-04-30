疫情・4.30｜增363宗確診　發現10宗Omicron新變種病毒輸入個案

本港今日（30日）新增363宗確診個案，包括25宗輸入個案，14人昨日抵港。多10宗死亡。衞生防護中心在監測中發現，Omicron變種病毒BA.2.12及BA.2.12.1各自有5宗，即共10宗輸入個案。另外，雖然周末亦收到2宗學校呈報昨日的陽性個案。



昨日疫情報道總覽：



▼4月30日強制檢測公告▼



【23:45】食物及衞生局今晚（30日）發出新強制檢測公告，再有40幢樓上榜，當中14幢為私人住宅，涉及多個中產屋苑，如港島東太古城、南區置富花園、馬鞍山新港城和迎海、以及荃灣爵悅庭。

公屋仍佔逾半數，沙田、青衣各位三幢，涉及博康邨、廣源邨、水泉澳邨、長宏邨和長康邨，其中長康邨康美樓及康泰樓同時上榜。將軍澳則有一幢居屋及一幢公屋納入今日的強檢名單，分別是英明苑明亮閣及尚德邨尚信樓。

▼4月30日強制檢測公告部分私樓▼



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▼4月30日 鴨脷洲利東邨東安樓圍封檢測▼



【16:55】張竹君表示，無評估何時回落至雙位數，望隨疫情下降數字越來越低，至於有無免疫屏障難估測，Omicron不一傳十或一傳八九，大學估計可能幾百萬都已確診，可能仲有二、三百萬人未染疫，就算打了針，都有可能感染，始終會有反彈風險，加上全世界都放寬措施，面臨緊外防輸入會有壓力，無論外防同內防反彈都會監察。早前輸入個案的尼泊爾婦人，基因排序為BA.2.10，應不是本港個案，可能是輸入個案，不過患者可能不知自己在外地曾感染。

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【16:43】張竹君表示，世衞監察有提及的BA.2.12或 BA.2.12.1個案，有 一直留意全基因分析，特別輸入個案，本港都有這兩種個案在港，是輸入個案，分別各有5宗，BA2.12是BA.2後代，2.12.1就再下一代，世衞指BA2.12好似BA.4或BA.5，傳播力高，但嚴重性或死亡未見大分別，個別入院率可能較高。10宗都是輸入，大部份都是抵港找到，個別是檢疫酒店找到：

--BA.2.12︰2人澳洲抵港，1人美國、1人歐洲經德國、1人印度

--BA.2.12.1︰4人美國經日本抵港，3人是同行、1人新加坡抵港

【16:42】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（30日）新增363宗確診個案，包括25宗輸入個案，14人昨日抵港。多10宗死亡。衞生防護中心在監測中發現，Omicron變種病毒BA.2.12及BA.2.12.1各自有5宗，即共10宗輸入個案。另外，雖然周末亦收到2宗學校呈報昨日的陽性個案。

【15:00】鴨脷洲利東邨東安樓今午3時起圍封強檢，政府目標是在明日（1日）約中午12時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:14】疫情逐漸放緩，有確診者居住的大廈數目亦大減。本港昨日（29日）新增90幢大廈有住戶確診，總數進一步回落至2,605幢，較前一日少50幢。新增的大廈中，以元朗最為重災，共增12幢大廈有住戶染疫，涉及Yoho Town 3座，而嘉湖山莊則再有三座有居民「中招」。

【13:40】當局表示，西貢翠塘花園、將軍澳翠林邨及沙田水泉澳邨等，由於該些地區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物業管理員派發合共約21.5個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【13:20】第五波疫情高峰時期，上水屠房曾因多人確診而人手短缺，本港鮮肉供應一度面臨困難，內地政府因應港府要求，於3月初調遣38名屠宰人員往上水屠房支援。政府今（30日）表示，內地援港屠宰專隊中的24名人員，今日經深圳灣口岸離港，餘下14名人員將續留港支援。

【13:06】今日(30日)舉行文憑試視覺藝術科考試，考評局表示約有3,400名考生報考，合共設有60個禮堂試場及124個為特殊教育需要考生而設的特別試場。今日有1名確診考生於竹篙灣社區隔離設施應考文憑試，沒有收到考生要求即日到竹篙灣應考的申請。

【13:01】本港逾百萬人曾確診新冠肺炎，康復後仍然要面對「新冠長期綜合後遺症」（即長新冠）問題。中文大學醫學院院長陳家亮表示，中大轄下香港微生物菌群創新中心長期追蹤逾100名新冠康復者，推算本港每四名康復者就有三人受長新冠影響，最常見是疲倦、失眠、記憶力差或脱髮。他促請醫管局必須正視「長新冠」這個潛在問題，並建議康復者若有症狀，可及早接受中大糞便檢測，了解自己是否患有長新冠。

【11:56】第五波疫情重創本港經濟，政府重推保就業計劃並於昨日（29日）起接受申請。政策創新與統籌辦事處總監何珮玲今日（30日）接受電台節目訪問時表示，至今接獲4.9萬名僱主申請，當中逾八成過去曾申請過，約9,000宗是新申請，另外亦有3.8萬宗自僱人士申請，數字符合預期。

【11:56】本港第五波疫情中院舍爆疫，不少死亡個案均是院友。勞工及福利局局長羅致光今日（30日）指，政府內部正檢視減低第六波感染風險，認為大家有清楚共識，不論院舍設備多好，確診個案亦不應放在院舍。未來準備工作會研究，當院舍出現確診個案時，如何第一時間將相關院友搬離院舍。

疫苗通行證第二階段受影響場所。

【11:36】疫苗通行證第二階段今日（30日）起實施，18歲或以上及接種第一劑新冠疫苗後，已超過6個月的12至17歲人士，要在食肆堂食，及進入指定處所，需打齊兩針；如12至17歲人士接種第一劑疫苗後未滿6個月，則疫苗通行證仍然有效。

▼疫苗通行證一覽▼



【11:08】本港1月至3月本港最新失業率升至5%，超過18萬人失業。勞工及福利局長羅致光今日（30日）指出，由於2月數字「惡化得好緊要」，而3月出現好轉，故下個月公布2月至4月的失業率，「相對1月至3月一定差啲」。不過他相信，失業率高峰已過，而政府推出的「保就業計劃」產生經濟效果，公布後「有啲行為轉變，（僱主）開始諗捱埋落去」。

【09:25】本港新冠肺炎疫情緩和，確診數字逐步回落。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今日（30日）指，長假期過後學校逐步恢復面授課堂，疫情未見呈上升趨勢，估計原因是現時本港近120萬人染疫，加上疫苗接種率上升，暫時建立免疫屏障，「兩樣加埋有鬆一口氣機會」。

▼4月21日 旺角人流明顯回升▼



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【07:54】鑽石山鳳德邨黛鳳樓今早解封，期間約1520人接受檢測，當中發現六宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，政府亦曾派員到訪約880戶，當中197戶在過程中沒人應門。

▼4月29日 鑽石山鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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▼5月1日起9間轉作指定檢疫酒店▼



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▼4月28日 居上海及北京港人回港避疫▼



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▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼



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▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼

